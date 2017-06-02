Потерпевшие по делу о сексуальном насилии в детдоме просили выпустить фигуранта из Крестов

Санкт-Петербургский горсуд оставил в силе постановление об аресте бывшего директора 565-й школы Станислава Виноградова по делу о педофилии в образовательном учреждении. Об этом сообщает пресс-служба горсуда 2 июня.

Защита 70-летнего Виноградова, а также потерпевшие просили выпустить его из СИЗО и поместить под домашний арест. В этом им было отказано. Сам бывший директор школы заявил о своей полной невиновности.

Напомним, по версии следствия, с 2005 по 2010 год в детском доме группа злоумышленников систематически совершала насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников 1991 – 1995 годов рождения. Возбуждены восемь дел по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». В конце апреля по делам о педофилии были арестованы пять человек. Это Виноградов, 46-летний старший воспитатель и бывший замдиректора 10-го детского дома Михаил Елин, 41-летний сотрудник социальной гостиницы для сирот Кирилл Покалюк и два выпускника детдома – Павел Приказчиков и Андрей Соловьев.