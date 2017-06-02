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02.06.2017 11:50

Потерпевшие по делу о сексуальном насилии в детдоме просили выпустить фигуранта из Крестов

Санкт-Петербургский горсуд оставил в силе постановление об аресте бывшего директора 565-й школы Станислава Виноградова по делу о педофилии в образовательном учреждении. Об этом сообщает пресс-служба горсуда 2 июня.

Защита 70-летнего Виноградова, а также потерпевшие просили выпустить его из СИЗО и поместить под домашний арест. В этом им было отказано. Сам бывший директор школы заявил о своей полной невиновности.

Напомним, по версии следствия, с 2005 по 2010 год в детском доме группа злоумышленников систематически совершала насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников 1991 – 1995 годов рождения. Возбуждены восемь дел по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». В конце апреля по делам о педофилии были арестованы пять человек. Это Виноградов, 46-летний старший воспитатель и бывший замдиректора 10-го детского дома Михаил Елин, 41-летний сотрудник социальной гостиницы для сирот Кирилл Покалюк и два выпускника детдома – Павел Приказчиков и Андрей Соловьев.


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Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
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В Финляндии лепят июньских снеговиков

Новости компаний
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15
В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
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29.05.2017 17:20
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Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.
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В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
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