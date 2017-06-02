Кремль отреагировал на голосование чиновников по поводу "новых лиц"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты голосования по вопросу необходимости реформ в рамках Петербургского международного экономического форума, передает «Интерфакс» 2 июня.

«Это решит тот, кто будет избран президентом, и тот, кто будет назначен председателем правительства», — сказал он.

Он также выразил уверенность в том, что до этого «все продолжат работать, как работали, и, скорей всего, все будет хорошо».

Напомним, в ходе голосования по вопросу реформ, почти половина опрошенных выразила уверенность в том, что успех реформ обусловлен приходом новых лиц.

Форум проходит в Петербурге с 1 по 3 июня.