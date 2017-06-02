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02.06.2017 11:22

«Группа ЛСР» предлагает «Военную ипотеку» на старте строительства объектов в Петербурге

«Группа ЛСР» предлагает «Военную ипотеку» на старте строительства объектов в Петербурге
ПАО «Группа ЛСР»

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк аккредитовал по программе «Военная ипотека» строящиеся объекты «Группы ЛСР», находящиеся на начальной стадии строительства.

Компания первая в Санкт-Петербурге начала предлагать своим клиентам такую возможность. Ранее специальные условия для военных были доступны только на жилые комплексы, готовность которых составляет не менее 30%.

В рамках данной программы максимальная сумма кредита, который выдается военнослужащим сроком до 20 лет, достигает  2 220 000 рублей. Первоначальный взнос должен составить не менее 20% от полной стоимости квартиры. Размер процентной ставки составляет 10,9 % годовых. На сегодня «Военная ипотека» распространяется на несколько строящихся жилых комплексов «Группы ЛСР», находящихся на начальной стадии строительства.

Это жилой комплекс «Новая Охта. На речке» (дом №11) в Красногвардейском районе. В микрорайоне уже введен в эксплуатацию образовательный комплекс, совмещающий детский сад на 110 мест и начальную школу на 200 мест, а также детская поликлиника. Стоимость квадратного метра в доме №11 начинается от 70 500 рублей.

В жилом комплексе «Цивилизация», строительство которого идет на Октябрьской набережной, специальные условия действуют на дома №8, 9 и 10.

«Военная ипотека» на начальной стадии строительства доступна также в жилом комплексе «Цветной город» (дома №5 и 6), цены на квартиры в котором начинаются от 68 000 рублей за квадратный метр.

Для военнослужащих в рамках обновленной программы «Военная ипотека» доступны также дома №13 и 14 в жилом комплексе «Шуваловский», который строится в Приморском районе на пересечении Парашютной улицы и Шуваловского проспекта. На территории объекта уже построен современный детский сад на 250 мест. Стоимость квадратного метра в домах №13 и 14 начинается от 80 000 рублей.

С условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жильё».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

 


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«Группа ЛСР» предлагает «Военную ипотеку» на старте строительства объектов в Петербурге

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«Группа ЛСР» предлагает «Военную ипотеку» на старте строительства объектов в Петербурге
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк аккредитовал по программе «Военная ипотека» строящиеся объекты «Группы ЛСР», находящиеся на начальной стадии строительства.
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