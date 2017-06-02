СМИ: Террористы готовили взрывы в столичном метро и ресторане

Задержанные 25 мая ФСБ подозреваемые в терроризме готовили взрывы на станции московского метро «Теплый стан» и в одном из ресторанов, где «едят свинину».

Как сообщает 2 июня «Коммерсант», задержанные собирались действовать по указке из ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) и взрывами планировали сорвать проведение Кубка конфедераций в Москве. Как сообщили изданию источники, первым местом взрыва должен был стать ресторан, в котором "едят свинину кафиры".

По данным СМИ, террористов задерживали на трех разных адресах в Ново-Переделкино. В двух квартирах они жили, еще одну, на Новопеределкинской, дом 14, превратили в цех по производству взрывчатки — там оперативники нашли пятилитровые канистры с электролитом, радиозвонки, провода, пакеты с гайками и саморезами. Там же была найдена уже готовая осколочно-фугасная бомба, замаскированная под огнетушитель. «Внутри него была заложена так называемая смесевая взрывчатка на основе аммиачной селитры и сахарного песка, а также поражающие элементы – саморезы и гайки. В действие "адская машинка" приводилась дистанционно — с помощью дверного радиозвонка», – пишет «Коммерсант». Такая же бомба, по данным ФСБ, была использована при взрыве в метро Петербурга. В других квартирах были найдены гранаты и автоматы.

Трое из арестованных не отрицают своей связи с сирийскими террористами и даже возмущались вопросам следователей об их причастности к ИГИЛ. Все мужчины — мигранты, они вместе работали грузчиками на заводе по производству лимонада. Террористы якобы получали инструкции из Турции через мессенджеры, цель они должны были выбрать сами. Сначала, по информации «Коммерсанта», они собирались подорвать ресторан, но потом решили, что эффективнее будет устроить взрыв в метро, на что получили одобрение. Собирать бомбу должен был некий специалист из Самары, но планы изменились, и арестованным пришлось действовать самостоятельно, с поддержкой из Турции. По словам террористов, которые приводит «Коммерсант», после взрыва они должны были уехать в Сирию и стать командирами боевых подразделений, но сначала им надо было выслужиться в России.

Напомним, жителей домов, где была найдена взрывчатка, эвакуировали 25 мая. Ранее сообщалось, что все арестованные по делу о взрыве в петербургском метро этапированы в столицу. По делу о взрыве 3 апреля между станциями «Сенная» и «Технологический институт» проходят 11 подозреваемых. В петербургском метро погибли 16 человек, в том числе предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов, около ста получили ранения.