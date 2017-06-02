Кибитов: Губернатор не давал распоряжения менять директора Исаакиевского собора

Пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов опроверг информацию "Фонтанки" о том, что Георгий Полтавченко распорядился произвести замену только что назначенной директором Исаакиевского собора Ирады Вовненко. Об этом он написал в твиттере 2 июня.

"Кадровой службе Смольного Полтавченко не давал никаких поручений по замене и.о.директора. За подбор кадров отвечает комитет по культуре", – заверил своих читателей Кибитов. Он добавил, что в администрации города подбирают кадры исключительно по принципу профессионализма, гендерный принцип подбора кадров не практикуется.

Отметим, что собеседники "Фонтанки" настаивают на прежнем: в ближайшее время директора Исаакиевского собора сменят в связи с устным распоряжением губернатора.

Напомним, что Ирада Вовненко с 1 июня назначена руководителем Исаакиевского собора. Она сменила в этой роли Николая Бурова. В интервью "Фонтанке" она сообщала, что намерена налаживать диалог с РПЦ.