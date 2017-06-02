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02.06.2017 11:31

Ассоциация европейского бизнеса: Налоговый маневр Минфина станет налогом на прогресс

Налоговый маневр станет налогом на прогресс. Такое мнение высказал генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф на Петербургском международном экономическом форуме 2 июня.

Ранее сообщалось, что Минфин разрабатывает так называемый "налоговый маневр", который подразумевает повышение ставки налога на добавленную стоимость до 22% и снижение ставки страховых взносов до 22%.

"Замена на единую ставку 22% означает увеличение налоговой нагрузки на передовые компании", – сказал Франк Шауфф. Кроме того, повышение НДС невозможно будет переложить на покупателей, а значит, нагрузка на бизнес опять же вырастет.

Франк Шауфф также указал, что сейчас компании платят "около 50 обязательных платежей, похожих на налоговые сборы", причем все время появляются новые. "Надо избавляться от параллельной налоговой системы и надо иметь прозрачную систему", – заключил он.

 

Справка:

Международный экономический форум продлится в Северной столице РФ до 3 июня. Он собрал на своей площадке мировую бизнес-элиту.


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