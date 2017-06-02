Топилин не исключил сокращение рабочего дня до четырех часов

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в XXI веке рабочий день может быть сокращен до четырех часов, передает «Газета.Ru» 2 июня.

«Давайте посмотрим, XIX век — сколько люди работали? Люди работали по 12 – 14 – 16 часов в сутки, сейчас уже стандарт XX века — 8 часов в день, 40-часовая рабочая неделя, есть ряд стран, которые работают меньше. Может быть, в XXI веке будет стандарт — 4 часа, может, 5, может быть, 6, я не знаю, может быть, когда-нибудь за два часа все отрабатывать, а потом заниматься своими делами», — сказал он в ходе сессии «Индустрия 4.0: безработица или изменение структуры рынка труда» на Петербургском экономическом форуме.

Топилин подчеркнул, что сокращение рабочих часов не должно означать падения зарплаты.