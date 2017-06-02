Эхо Петербурга в киевском расстреле

Еще
20:14 02.06.2017
Пришлите свою новость!
20:12
Премия [Золотая скрепка]: офисный баттл - ода складу
19:50
Кузнецова предложила создать в России бесплатных государственных нянь
19:41
«Фонтанка» за 60 секунд – 2 июня
19:39
Еврокомиссия осудила уголовное преследование иностранных агентов в России
19:33
Голодец назвала дату введения электронных трудовых книжек
19:27
Кирсан Илюмжинов: Для победы на шахматной Олимпиаде недостаточно высоких рейтингов российской сборной
19:20
Владимир Якунин не стал прогнозировать победу Путина на президентских выборах
19:19
У строящихся домов ГК "Город" начали устанавливать фонари
19:14
Илья Стребулаев: Некоторые участники пленарки на ПМЭФ-2017 все еще разбираются с прошлым
19:11
Глава ВТБ: Ставка снижается, и слава богу
19:07
На Урале из-за непогоды без света осталось более 8 тысяч человек
19:00
На Васильевском запретили агитацию Навального - из-за ремонта труб
18:52
Кудрин: Москва и Санкт-Петербург создают 27% ВВП России
18:46
Очевидцы: На синей ветке метро распылили газ
18:44
Скончался балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев
18:40
Доля недовольных ЕГЭ россиян достигла рекордно высокого уровня
18:32
В Совфеде готовы декриминализировать статью, по которой осудили Соколовского
18:31
Российских школьников начнут учить основам кибербезопасности в 2017 году
18:30
Группа IOWA поздравила с праздником учеников петербургской коррекционной школы
18:07
На ПМЭФ-2017 представили объединенную карту для «Тройки» и «Подорожника»
18:07
Новак: Выход США из Парижского соглашения по климату займет не менее трех лет
18:00
Дело священника Грозовского отправлено в суд
17:53
Итоги недели: Макрон, ПМЭФ и Бжезинский против России
17:49
Пятьсот тысяч потребовал топ-менеджер предприятия в Колпино за возврат 10 миллионов
17:46
Смольный подтвердил назначение Владимира Омельницкого главой Пушкинского района
17:38
На Синопской - массовое ДТП с «перевертышем», пострадала женщина
17:33
Джордж Сорос назвал Евросоюз дисфункциональным
17:26
Петербургские «наркофермеры» получили больше 30 лет на четверых
17:19
Мария Захарова: Вопрос финского журналиста о правах геев в Чечне – политизация вместо работы
17:13
Четвертая голодающая дольщица ГК "Город" осуждена к штрафу в 10 тысяч
17:12
Путин призвал США "расхлебывать" заваренную на Украине кашу
17:05
Путин: Химическое оружие в Сирии мог применить не Асад
16:59
Минздрав ограничит продажу вызывающего галлюцинации лекарства
16:59
Президент РФ: Лучше, чтобы санкций не было, и нужно с этим заканчивать
16:53
Минстрой сообщил о движении к понижению ипотечной ставки до 9%
16:45
На Кронверкскую набережную возвращают одностороннее движение
16:44
Валентина Матвиенко: Изоляция России осталась только в воспаленных мозгах некоторых политиков
16:40
Суд взыщет с Цирка на Фонтанке 45 млн рублей по делу о гастролях клоуна Попова
16:40
Путин о Трампе: Думал сначала, что перебирает мужик
16:38
Татьяна Голикова: «Мы уже адаптировались к санкциям, но не боимся, что их снимут»
16:34
Александр Медведев: «Санкции заставляют быть более творческим»
16:26
Мутко: Стадион в Санкт-Петербурге перешел в управление FIFA
16:20
Президент России: Нам поможет, если НАТО развалится
16:16
ИГ взяло на себя ответственность за гибель 36 человек в столице Филиппин
16:15
Путин: Я не отношусь к европейским лидерам
16:08
Президент Молдовы рассказал на ПМЭФ о сложных отношениях с Европой
16:06
В детском саду Глажево родители увидели логово маньяка
16:03
Размер средней пенсии в РФ в апреле снизился на 0,1%
15:58
Канцлер Австрии на ПМЭФ рассказал о Европе одной цитатой Марка Твена
15:53
Минкульт подтвердил обращение замминистра в СК в день обысков у Серебренникова
15:50
Полицейские Петербурга выяснили, сколько зарабатывают попрошайки во время ПМЭФ
15:48
Дзюба покинул сборную
15:33
В Петербурге начался купальный сезон. Пока только для медведей
15:15
Премьер-министр Индии: Отношения с Россией улучшились благодаря лидерству Путина
15:11
Путина спросили, почему в России живут бедные люди
15:07
Путин поздравил студентов ИТМО с победой в олимпиаде по программированию
15:00
Петербургский Детский хоспис отметил 14-й день рождения
14:58
Президент РФ поручил правительству защитить инвесторов
14:55
Путин отметил успехи Петербурга по улучшению деловой среды
14:54
ПМЭФ: Финский министр торговли рассказал об увеличении инвестиций в Россию
14:50
Путин: Экономика РФ входит в новую фазу
14:47
Путин: Инфляция в конце года будет ниже целевой
14:46
Полиция установила, кто был застрелен в БМВ на проспекте КИМа
14:44
В медико-фармацевтический кластер Петербурга инвестируют еще 8,5 млрд рублей
14:42
Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского форума
14:27
ЦПКиО из-за погоды отменяет шествие Фестиваля уличных театров
14:12
Васильева выступила за введение обязательного ЕГЭ по литературе
14:05
Фонд AdVita просит помощи для своих подопечных
14:05
Когда проснется Ильич?
13:54
ПМЭФ-2017: Транспондеры ЗСД будут работать и на других платных дорогах
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
02.06.2017 18:51
9 Комментариев

Эхо Петербурга в киевском расстреле

Фигурант дела о покушении на президента Путина расстрелян в Киеве петербургским авторитетом. Артур Денисултанов по прозвищу Динго ранее задерживался как личный парламентер Рамзана Кадырова.
Эхо Петербурга в киевском расстреле
фото из газеты "Тайный советник"

«Фонтанка» узнала настоящую личность стрелка, который совершил в украинской столице покушение на бывшего командира добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева. Киллер, залегендированный под иностранного журналиста, – персонаж «Бандитского Петербурга». Его выдала характерная татуировка, описанная еще несколько лет назад одной из российских потерпевших от Денисултанова. Ему не чужд и символизм, который любителей конспирологии отнесет к главе Чечни.

На встречу с журналистом французской газеты Le Mond Алексом Вернером супружеская пара Адам Осмаев и Амина Окуева приехала днем 1 июня на Кирилловскую улицу в Киеве. Журналист попросил супругов разместиться на заднем сиденье автомобиля, а сам достал коробку и произнес: «Это подарок от нашей редакции».

Мужчина открыл коробку, вынул из нее пистолет «Глок» и выстрелил несколько раз в Осмаева – бывшего командира украинского добровольческого батальона имени Джохара Дудаева и фигуранта уголовного дела о подготовке к ликвидации в 2012 году президента России Владимира Путина.

На стрельбу мгновенно отреагировала Окуева – медсестра на Майдане, боец полка «Киев-2», экс-посол Чеченской республики Ичкерия в Украине. Она выхватила с пояса наградной ПМ и ответила тремя выстрелами. Журналист закричал: «Сдаюсь, больше не стреляйте!» Окуева не добила его случайно. Четвертый патрон заклинило в патроннике.

Стрельба на Кирилловской повторила сценарий убийства в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в марте 2017 года. Киллер Павел Паршов тоже не предусмотрел возможность ответного огня (в его случае – охранником Вороненкова) и был убит.

Осмаев и Окуева встречались с Вернером в четвертый раз. Он сообщил, что его редакция хочет сделать серию интервью. Пара на Украине популярна. Окуева родилась в Одессе, в свое время занималась политической деятельностью. Осмаев перебрался из России в 2011 году для, как считает ФСБ, подготовки покушения на президента Путина, был задержан в феврале 2012 года после взрыва самодельной бомбы в одесской квартире. Его признали виновным в незаконном обороте взрывчатки, отказались выдавать России и осенью 2014 года освободили. Осмаев поехал в зону АТО.

Обстоятельства знакомства Вернера с парой до конца неясны. По словам Амины Окуевой, он дистанционно заручился рекомендацией журналиста «Шустер Live» Алексея Стукалова. Хорошее знание русского языка Вернер объяснял полученным образованием в Петербурге.

коллаж из фотографий с сайта fakty.ua

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

У киллера нашли загранпаспорт Украины на имя Александра Венусовича Дакара 29 декабря 1958 года рождения. Выдан в феврале 2016-го. С фотографии смотрело лицо Артура Абдулаевича Денисултанова – известного персонажа «Бандитского Петербурга». Подтверждение личности «Фонтанка» получила от хорошо знающих Денисултанова. Опубликованная изданием «РБК-Украина» фотография киллера подкрепила убеждение.

скринщот с сайта rbc.ua

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Характерная татуировка уже попадала в описание Денисултанова. Несколько лет назад потерпевшая по одному из уголовных дел в России давала такое описание:

«Внешне похож на европейца, волосы черные, с сединой, аккуратно постриженные. Рост 176 см, размер одежды 52 – 54, имеет наколку под левой грудью в виде полумесяца со звездой и надписи на неизвестном языке. Внизу живота есть шрам от операции, похож на шрам от аппендицита».

49-летний Денисултанов родился в Гудермесе. Первый приговор за вымогательство получил в 1990-м, амнистирован Дудаевым, переехал в Петербург, открыл ларьки на Московском вокзале, повоевал с «казанскими», в 1998-м был арестован за похищение водителя директора Колпинского пищевого комбината. В апреле 1999 года стал участником обмена на российского военнопленного Сергея Леонтьева. Денисултанов был освобожден от уголовной ответственности и из-под стражи, отправлен в Аргун. Его родственники выкупили у чеченских работорговцев солдата за 6 тысяч долларов.

Фото: фото из газеты "Тайный советник"

В 2001-м Денисултанов взял фамилию Курмакаев после женитьбы на сестре гатчинского бизнесмена. Брак не задался, Курмакаевы завалили милицию обращениями о возможной причастности нового члена семьи к шантажу и угрозе убийством.

В 2008-м Динго оказался в Австрии. По одной из версий, для переговоров с бывшим телохранителем Рамзана Кадырова. Умар Исраилов обвинил президента республики в пытках и подал иск в ЕСПЧ. Денисултанова-Курмакаева задержали, и он заявил, что за роль парламентера (а если переговоры зайдут в тупик, то и киллера) ему был обещан гонорар 100 тысяч долларов, а также рассказал о списке врагов Кадырова из 300 кандидатов на отстрел. Его подержали в тюрьме и депортировали в Москву (где он яростно отказался от показаний).

Исраилов был убит в начале 2009-го. Летом 2011-го суд Вены приговорил к пожизненному заключению выходца из Чечни Отто Кальтенбруннера (с рождения Эдилов) и к серьезным срокам Сулеймана Дадаева (19 лет) и Турпала Али Ешеркаева (16). Считающийся непосредственным исполнителем Леча Богатиров успел уехать в Чечню.

Глава Чечни в интервью BBC опроверг австрийские показания Денисултанова о расстрельном списке:

«Я клянусь Аллахом, мне такая мысль в голову не приходила. И кто это говорит? Какой-то шизофреник, без рода, без ничего! Как я могу разговаривать, даже если в Европе, с каким-то шнурком?»

Приключения Динго продолжились в России. В том же 2011-м он, сменив данные на Артура Кринари, получил восемь лет колонии за кражу семи миллионов в результате брачной аферы. Но уже в 2014-м появился на бизнес-арене в качестве гендиректора и совладельца ЗАО «Международный институт геоинформатики». За громким названием скрывалась элементарная перепродажа индивидуальных средств спасения из высотных зданий стороннего производителя, но Интернет хранит рекламный ролик, в котором человек, похожий на Динго, спускается по стене:

Украина Денисултанову не чужда. В 90-х он после похищения колпинского водителя отсиживался в Харькове, был задержан с поддельными документами в 1998-м, передан России. В 2008-м, по некоторым данным, именно через Украину Денисултанов с паспортом на имя Курмакаева незаконно перебрался в Европу для переговоров с Исраиловым.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, покушавшийся накануне на Осмаева был легализован и легендирован на Украине в феврале 2016 года.

«Начиная с весны 2016 года он пытался входить в доверие к ряду украинских политиков и журналистов, представляясь то французским, то немецким журналистом под разными именами. Один из известных украинских политиков уже опознал киллера, как человека, который год назад выходил на него под видом иностранного журналиста», – написал Геращенко в Facebook.

Амина Окуева после посещения 17-й киевской больницы (раненые доставлены туда) сообщила:

«Киллер оказался очень непростой штучкой – на ошметках его совести много убийств чеченцев, в том числе и в Европе. Я рада, что он получил по заслугам именно от моей руки (по предварительной информации, он будет «ходить под себя» весь остаток своей жалкой жизни (одна пуля застряла в позвоночнике)».

Осмаев находится в стабильном состоянии. В феврале 2015 года его смерть предрекал Рамзан Кадыров. Он опубликовал пост в Instagram в связи с гибелью еще одного беглого уроженца Чечни – Исы Мунаева:

«Никто из вас не посмеет даже посмотреть в сторону России. Я вам этого не позволю. Опомнитесь, или ваши дети станут сиротами, а жены вдовами, как это случилось с семьей Мунаева. Скоро ему компанию в аду составит и приспешник спецслужб, сын доносчика – Адам Осмаев».

Можно предположить, что псевдоним для Украины Денисултановым выбран не случайный. Обратное прочтение фамилии «Дакар» конспирологи наверняка расшифруют как Рамзан (Р) Ахмадович (А) Кадыров (Кад). Наверняка появятся и версии, что фамилия может служить персональным автографом.

По данным «Фонтанки», Денисултанов (сейчас российские власти его знают как Кринари) не терял связь с Чечней. По меньшей мере в сентябре 2016 года он по российскому паспорту летал в Грозный из Москвы. В том же месяце он примерял и роль гражданина Украины, отправившись поездом до Винницы с национальным паспортом Незалежной.

По данным «Фонтанки», в Петербурге Денисултанов-Кринари ездил на BMW 5-й серии. Автомобиль был зарегистрирован под номерными знаками К999РА78. В Чечне самые престижные российские серии меркнут на фоне К...РА. Совпадение букв с инициалами конкретной персоны можно считать совпадением.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (9)
mr_maxx
2 июня 2017 г. 20:12
Не напомните, а Отто Кальтенбруннер уже Герой России?
raniri
2 июня 2017 г. 20:11
вероятно, подустала к пятнице... какая-то путаница в статье имхо я так толком и не поняла..там все живы в этой машине? один стрелял несколько раз, потом женщина несколько раз и как я поняла только у водителя серьезные ранения
Elena_Leo
2 июня 2017 г. 20:04
И нет на него никакой управы
zenotr
2 июня 2017 г. 20:03
Чтобы все поволновались за вовочку? думаю многие хотели чтобы все получилось
Mafioza
2 июня 2017 г. 20:01
Все это очень интересно,но я нифига не поняла.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14

Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой

Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37

Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем

30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34

Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами

Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На Урале из-за непогоды без света осталось более 8 тысяч человек
Очевидцы: На синей ветке метро распылили газ
На Синопской - массовое ДТП с «перевертышем», пострадала женщина
ИГ взяло на себя ответственность за гибель 36 человек в столице Филиппин
Полицейские Петербурга выяснили, сколько зарабатывают попрошайки во время ПМЭФ
Полиция установила, кто был застрелен в БМВ на проспекте КИМа
За убийство студентки Театральной академии ее возлюбленный осужден на 6 лет
Фигуранта дела о покушении на Путина расстрелял бизнесмен из Петербурга
В Ленобласти появились новые жертвы клещевых инфекций
В Москве валит мокрый снег
Эхо Петербурга в киевском расстреле
Как украсть полмиллиарда на армейском угле
А девушки потом
Земля профсоюзов очищена огнем
Швабра без бирки довела до суда
Фон Мессинг довела силовиков до миллиарда евро
Как полиция потревожила «Вежливых людей»
Двенадцать разгневанных женщин
Дело стадиона ушло на второй год
Архитектурный шедевр от “Пилона” заинтересовал ФСБ
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Премия [Золотая скрепка]: офисный баттл - ода складу

Итоги недели: Макрон, ПМЭФ и Бжезинский против России

Путина спросили, почему в России живут бедные люди

Новости компаний
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
21.04.2017 16:34
ГК QBF выступила партнёром встречи предпринимателей Санкт-Петербурга
Во вторник, 18 апреля 2017 года, ведущие предприниматели и эксперты в области маркетинга собрались в Санкт-Петербурге на форуме «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».
Группа компаний «Эталон»
10.04.2017 10:20
ГК «Эталон» начинает продажи в новом проекте в Санкт-Петербурге
Группа компаний «Эталон» открыла продажи квартир в ЖК Fusion в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Проект реализует «Эталон-ЛенСпецСМУ» (входит в ГК "Эталон")
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.