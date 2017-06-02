Эхо Петербурга в киевском расстреле

Фигурант дела о покушении на президента Путина расстрелян в Киеве петербургским авторитетом. Артур Денисултанов по прозвищу Динго ранее задерживался как личный парламентер Рамзана Кадырова.

«Фонтанка» узнала настоящую личность стрелка, который совершил в украинской столице покушение на бывшего командира добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева. Киллер, залегендированный под иностранного журналиста, – персонаж «Бандитского Петербурга». Его выдала характерная татуировка, описанная еще несколько лет назад одной из российских потерпевших от Денисултанова. Ему не чужд и символизм, который любителей конспирологии отнесет к главе Чечни.

На встречу с журналистом французской газеты Le Mond Алексом Вернером супружеская пара Адам Осмаев и Амина Окуева приехала днем 1 июня на Кирилловскую улицу в Киеве. Журналист попросил супругов разместиться на заднем сиденье автомобиля, а сам достал коробку и произнес: «Это подарок от нашей редакции».

Мужчина открыл коробку, вынул из нее пистолет «Глок» и выстрелил несколько раз в Осмаева – бывшего командира украинского добровольческого батальона имени Джохара Дудаева и фигуранта уголовного дела о подготовке к ликвидации в 2012 году президента России Владимира Путина.

На стрельбу мгновенно отреагировала Окуева – медсестра на Майдане, боец полка «Киев-2», экс-посол Чеченской республики Ичкерия в Украине. Она выхватила с пояса наградной ПМ и ответила тремя выстрелами. Журналист закричал: «Сдаюсь, больше не стреляйте!» Окуева не добила его случайно. Четвертый патрон заклинило в патроннике.

Стрельба на Кирилловской повторила сценарий убийства в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в марте 2017 года. Киллер Павел Паршов тоже не предусмотрел возможность ответного огня (в его случае – охранником Вороненкова) и был убит.

Осмаев и Окуева встречались с Вернером в четвертый раз. Он сообщил, что его редакция хочет сделать серию интервью. Пара на Украине популярна. Окуева родилась в Одессе, в свое время занималась политической деятельностью. Осмаев перебрался из России в 2011 году для, как считает ФСБ, подготовки покушения на президента Путина, был задержан в феврале 2012 года после взрыва самодельной бомбы в одесской квартире. Его признали виновным в незаконном обороте взрывчатки, отказались выдавать России и осенью 2014 года освободили. Осмаев поехал в зону АТО.

Обстоятельства знакомства Вернера с парой до конца неясны. По словам Амины Окуевой, он дистанционно заручился рекомендацией журналиста «Шустер Live» Алексея Стукалова. Хорошее знание русского языка Вернер объяснял полученным образованием в Петербурге.

У киллера нашли загранпаспорт Украины на имя Александра Венусовича Дакара 29 декабря 1958 года рождения. Выдан в феврале 2016-го. С фотографии смотрело лицо Артура Абдулаевича Денисултанова – известного персонажа «Бандитского Петербурга». Подтверждение личности «Фонтанка» получила от хорошо знающих Денисултанова. Опубликованная изданием «РБК-Украина» фотография киллера подкрепила убеждение.

Характерная татуировка уже попадала в описание Денисултанова. Несколько лет назад потерпевшая по одному из уголовных дел в России давала такое описание:

«Внешне похож на европейца, волосы черные, с сединой, аккуратно постриженные. Рост 176 см, размер одежды 52 – 54, имеет наколку под левой грудью в виде полумесяца со звездой и надписи на неизвестном языке. Внизу живота есть шрам от операции, похож на шрам от аппендицита».

49-летний Денисултанов родился в Гудермесе. Первый приговор за вымогательство получил в 1990-м, амнистирован Дудаевым, переехал в Петербург, открыл ларьки на Московском вокзале, повоевал с «казанскими», в 1998-м был арестован за похищение водителя директора Колпинского пищевого комбината. В апреле 1999 года стал участником обмена на российского военнопленного Сергея Леонтьева. Денисултанов был освобожден от уголовной ответственности и из-под стражи, отправлен в Аргун. Его родственники выкупили у чеченских работорговцев солдата за 6 тысяч долларов.

Фото: фото из газеты "Тайный советник"

В 2001-м Денисултанов взял фамилию Курмакаев после женитьбы на сестре гатчинского бизнесмена. Брак не задался, Курмакаевы завалили милицию обращениями о возможной причастности нового члена семьи к шантажу и угрозе убийством.

В 2008-м Динго оказался в Австрии. По одной из версий, для переговоров с бывшим телохранителем Рамзана Кадырова. Умар Исраилов обвинил президента республики в пытках и подал иск в ЕСПЧ. Денисултанова-Курмакаева задержали, и он заявил, что за роль парламентера (а если переговоры зайдут в тупик, то и киллера) ему был обещан гонорар 100 тысяч долларов, а также рассказал о списке врагов Кадырова из 300 кандидатов на отстрел. Его подержали в тюрьме и депортировали в Москву (где он яростно отказался от показаний).

Исраилов был убит в начале 2009-го. Летом 2011-го суд Вены приговорил к пожизненному заключению выходца из Чечни Отто Кальтенбруннера (с рождения Эдилов) и к серьезным срокам Сулеймана Дадаева (19 лет) и Турпала Али Ешеркаева (16). Считающийся непосредственным исполнителем Леча Богатиров успел уехать в Чечню.

Глава Чечни в интервью BBC опроверг австрийские показания Денисултанова о расстрельном списке:

«Я клянусь Аллахом, мне такая мысль в голову не приходила. И кто это говорит? Какой-то шизофреник, без рода, без ничего! Как я могу разговаривать, даже если в Европе, с каким-то шнурком?»

Приключения Динго продолжились в России. В том же 2011-м он, сменив данные на Артура Кринари, получил восемь лет колонии за кражу семи миллионов в результате брачной аферы. Но уже в 2014-м появился на бизнес-арене в качестве гендиректора и совладельца ЗАО «Международный институт геоинформатики». За громким названием скрывалась элементарная перепродажа индивидуальных средств спасения из высотных зданий стороннего производителя, но Интернет хранит рекламный ролик, в котором человек, похожий на Динго, спускается по стене:

Украина Денисултанову не чужда. В 90-х он после похищения колпинского водителя отсиживался в Харькове, был задержан с поддельными документами в 1998-м, передан России. В 2008-м, по некоторым данным, именно через Украину Денисултанов с паспортом на имя Курмакаева незаконно перебрался в Европу для переговоров с Исраиловым.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, покушавшийся накануне на Осмаева был легализован и легендирован на Украине в феврале 2016 года.

«Начиная с весны 2016 года он пытался входить в доверие к ряду украинских политиков и журналистов, представляясь то французским, то немецким журналистом под разными именами. Один из известных украинских политиков уже опознал киллера, как человека, который год назад выходил на него под видом иностранного журналиста», – написал Геращенко в Facebook.

Амина Окуева после посещения 17-й киевской больницы (раненые доставлены туда) сообщила:

«Киллер оказался очень непростой штучкой – на ошметках его совести много убийств чеченцев, в том числе и в Европе. Я рада, что он получил по заслугам именно от моей руки (по предварительной информации, он будет «ходить под себя» весь остаток своей жалкой жизни (одна пуля застряла в позвоночнике)».

Осмаев находится в стабильном состоянии. В феврале 2015 года его смерть предрекал Рамзан Кадыров. Он опубликовал пост в Instagram в связи с гибелью еще одного беглого уроженца Чечни – Исы Мунаева:

«Никто из вас не посмеет даже посмотреть в сторону России. Я вам этого не позволю. Опомнитесь, или ваши дети станут сиротами, а жены вдовами, как это случилось с семьей Мунаева. Скоро ему компанию в аду составит и приспешник спецслужб, сын доносчика – Адам Осмаев».

Можно предположить, что псевдоним для Украины Денисултановым выбран не случайный. Обратное прочтение фамилии «Дакар» конспирологи наверняка расшифруют как Рамзан (Р) Ахмадович (А) Кадыров (Кад). Наверняка появятся и версии, что фамилия может служить персональным автографом.

По данным «Фонтанки», Денисултанов (сейчас российские власти его знают как Кринари) не терял связь с Чечней. По меньшей мере в сентябре 2016 года он по российскому паспорту летал в Грозный из Москвы. В том же месяце он примерял и роль гражданина Украины, отправившись поездом до Винницы с национальным паспортом Незалежной.

По данным «Фонтанки», в Петербурге Денисултанов-Кринари ездил на BMW 5-й серии. Автомобиль был зарегистрирован под номерными знаками К999РА78. В Чечне самые престижные российские серии меркнут на фоне К...РА. Совпадение букв с инициалами конкретной персоны можно считать совпадением.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»