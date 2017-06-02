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02.06.2017 11:07

Силуанов на ПМЭФ: Мы будем закрывать дыры в бюджете за счет теневого сектора

Правительство РФ не будет увеличивать налоговое бремя, заявил 2 июня в ходе Петербургского международного экономического форума министр финансов РФ Антон Силуанов. "Это задача, которую мы ставим в 6-летний период", – отметил он.

По словам министра, основные предложения по изменению налоговой системы, которые будут подготовлены в текущем году по поручению президента, будут исходить из принципа, что добросовестный бизнес должен не увеличивать, а снижать свою нагрузку – через режим специальных инвестиционных льгот и других инструментов. Увеличивать же доходы в бюджете планируется за счет "работы над эффективостью расходов", а также улучшения администрирования налогов. "Если с теневого бизнеса взять налоги, этого будет достаточно, чтобы профинансировать дополнительные траты, которые необходимы", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что Минфин разрабатывает так называемый "налоговый маневр", который подразумевает повышение ставки налога на добавленную стоимость до 22% и снижение ставки страховых взносов до 22%.

Напомним, недавно Владимир Путин попросил правительство подумать над возобновлением с 2018 года индексации зарплат бюджетникам, которые остались за бортом майских указов, — в самом широком смысле это и военные, и полицейские, и госслужащие, а также судьи, сотрудники ФСИН и т.д.


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