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02.06.2017 11:30

Петербургские танцоры на колясках стали чемпионами детского фестиваля «Парафест»

В Москве состоялся VII всероссийский традиционный фестиваль паралимпийского спорта «Парафест». Победу одержали петербургские танцоры на колясках – воспитанники коррекционных школ «Озерки» и «Динамика». Однако, не обошлось без неприятностей: у одной из участниц – петербурженки Даши Поповой, сломалась коляска. Об этом сообщили в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

Турнир для юных спортсменов до 18 лет прошел при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В этом году впервые в программу соревнований вошли танцы на колясках.

Самая многочисленная делегация приехала из Санкт-Петербурга – города-родоначальника этого вида спорта в России. Северную столицу представили 20 ребят из спортивного клуба «Танец на колесах», коррекционных школ «Динамика», «Озерки» и Городского детско-юношеского центра физической культуры и спорта. Возглавила делегацию старший тренер Сборной команды Санкт-Петербурга и Сборной команды России по танцам на колясках, заслуженный тренер России Елена Лозко.

В соревнованиях между коллективами «СОЛО ДЭНС» из Воронежа и «ДУЭТ» из Москвы победу одержали петербуржцы: 5 золотых медалей (Андрей Рожинов, Дарья Попова, Анастасия Пономарева, Даниил Короткови пара Андрей Рожинов и Яна Шинкарева – школа «Динамика»), 1 серебряная (Андрей Пантович – школа «Динамика») и 3 бронзовых (Надежда Чирикова, Ян Подольницкий – школа «Динамика», Эльвира Кчибекова – школа «Озерки»). Воронежцы завоевали 1 золото и 2 серебра, москвичи – 3 серебряные и 1 бронзовую медали.


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Ближайший турнир, в котором маленькие чемпионы смогут принять участие – соревнование ансамблей в рамках Кубка Континентов, который планируется провести в сентябре 2017 года в Петербурге.

Но, как рассказали в Фонде, у Даши Поповой сразу после выступления уже четвертый раз сломалась танцевальная коляска – к счастью, это случилось не во время танца. А Эльвире Кчибековой приходится тренироваться на коляске, которая вдвое больше ее самой – девочке совсем непросто усидеть в ней, особенно во время кружений.

Чтобы ребята вновь смогли успешно выступить, коррекционным школам «Динамика» и «Озерки» нужны новые танцевальные коляски (всего 11 штук). Стоимость каждой – 80 000 рублей. В мае, благодаря поддержке лиги АСВ, частных жертвователей и акции #Щедрыйвторник с Росбанком, БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» заказал 4 коляски. Необходимо собрать средства для приобретения еще семи штук.

Сделать пожертвование можно на платформе Добро.мэйл.ру или в бесплатном мобильном приложении «Хочу помочь», доступном для Android и IOS.


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