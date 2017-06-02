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02.06.2017 11:05
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На капитальный ремонт в Петербурге выделят еще 860 миллионов

На капитальный ремонт в Петербурге дополнительно направят 860 миллионов рублей взносов, оплаченных собственниками жилья в прошлом году.

Как стало известно «Фонтанке» 2 июня, краткосрочный план капремонта жилищного комитета скорректируют и дополнительно включат в него 191 объект. Деньги будут потрачены на ремонт 18 фасадов, инженерных сетей по 107 адресам, замену 14 лифтов, устранение аварийности строительных конструкций на 24 объектах, а также на другие работы.

На сегодняшний день объявлены торги уже на выполнение работ на 2147 объектах, это 96 процентов от плана. Еще 1530 конкурсов завершены, 30 объектов сданы и оплачены. В результате проведенных конкурсов сэкономлено 650 миллионов рублей, которые распределят в ходе корректировок в 3 и 4 кварталах этого года.

Общая сумма с корректировками, которую комитет потратит на капремонт в Петербурге в 2017 году, доросла до 11,1 миллиарда.


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