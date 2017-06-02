Как Ленинград готовился к химической атаке

02.06.2017 10:56

2 июня 1928 года в Ленинграде начались военные учения, одной из задач которых была оценка возможных потерь в случае химической атаки на город. Кого в то время больше прочих опасались советские власти и почему химическая атака по тем временем была не лучшим средством нападения, рассказывает Константин Ранкс.

2 июня. В этот день, в 1928 году, в Ленинграде началось крупное воздушно-химическое учение, в котором приняли участие военно-воздушные силы, зенитчики и части гражданской обороны. Задача была простой — оценить возможные потери в случае массированного авианалета с применением химического оружия.

Немцы, применив первыми в 1915 году химическое оружие, открыли настоящий ящик Пандоры. Оказалось, что противника можно просто травить как крыс, причем достаточно дешевыми средствами. Поэтому к концу Первой мировой химическое оружие прочно вошло в арсенал крупных армий мира. Есть химические снаряды — будем стрелять химическими, какая проблема? Помните слова Алексея Толстого в "Гиперболоиде инженера Гарина": "...какая может быть мораль после мировой войны?" Это в том числе о химическом оружии.

Тем более что уже тогда выяснилось — это оружие наиболее эффективно как раз против мирного населения. Итальянский генерал Джулио Дуе полагал, что грядущую войну целесообразно вести против жителей городов и промышленных центров — так как у них нет средств защиты.

Поэтому уже в начале 20-х годов ХХ века началась история гражданской обороны. Поначалу вперед вырвались британцы, которые стали проводить специальные месячники подготовки к возможной химической войне. Вскоре вся Европа вовлеклась в эту антихимическую гонку.

В СССР помнили, что первая возможность нанести химический удар по Петрограду была у противника еще 2 марта 1918 года, когда город впервые подвергся воздушной бомбежке — тогда погибло три человека. Если бы бомбы были химические — потери были бы больше. С другой стороны — у России и затем у СССР со времен Первой мировой войны были свои передовые технологии по изготовлению противогазов и укрытий.

В августе 1926 года Совет труда и обороны СССР создал отдельную Службу воздушно-химической обороны, в следующем году прошли учения в Одессе. В июне 1928 года в Ленинграде командующий Ленинградским военным округом Михаил Тухачевский распорядился провести широкомасштабные учения, с применением реальной боевой авиации. На город в атаку пошло более 50 самолётов. Их задачей было не только условно «поразить» промышленные и военные объекты, но и нанести удар в местах массового скопления людей.

Летчики ПВО Ленинграда показали высокую подготовку, а вот система предупреждения вызывала нарекания. Тем не менее по результатам учений был сделан вывод, что при наличии достаточного количества противогазов, укрытий, а главное — своевременного оповещения и знаний, как себя вести, химическое нападение будет менее трагичным, нежели нападение с применением обычных взрывчатых веществ.

К слову сказать — к аналогичным выводам пришли к концу 30-х годов во всех европейских странах. Противогазы к тому времени были даже для собак и лошадей, были разработаны люльки для младенцев и другие системы защиты. Стало ясно — подготовленное население понесет потери, конечно, но они будут незначительными. Химическое оружие эффективно именно против беззащитных, ничего не понимающих людей. Возможно, в том числе поэтому на европейском театре военных действий химоружие так и не было применено в массовом порядке.

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