Еще
10:58 02.06.2017
Пришлите свою новость!
10:58
В Русском музее пройдёт акция «Лавка мира»
10:56
Как Ленинград готовился к химической атаке
10:53
НА ПМЭФ чиновники голосовали за обновление в своих рядах
10:50
Крестный ход в Сестрорецке сделает улицы недоступными для проезда
10:44
Brent упала ниже $50 за баррель
10:38
"Квадрат": На Большевиков построят 24-этажную гостиницу
10:34
Петербург занял 17 место в рейтинге инвестпривлекательности АСИ
10:29
Сечин: период низких цен на нефть пришел надолго
10:29
Горсуд обязал рассмотреть претензии Смольного по объемам работ «Трансстроя» на стадионе
10:18
«ВИМ-Авиа» до 15 июня сокращает чартерные рейсы
10:12
На Петроградской в помещении Вячеслава Малафеева полицейские нашли казино
10:06
В Финляндии возмущены выходом США из Парижского соглашения по климату
10:00
На КИМа нашли мертвого мужчину в «БМВ»
09:53
Главой Пушкинского района стал Владимир Омельницкий
09:52
РФПИ и Renaissance construction вложат 100 млн долларов в строительство города-спутника «Южный»
09:49
У школьной стройки в Мурино полыхали бытовки
09:41
В Старо-Паново трое с ножом и электрошокером напали на менеджера завода
09:33
В Египте туристов оградят от домогательств местных жителей
09:25
Байкер попал в серьезное ДТП на «Скандинавии»
09:24
Депутат Макаров: Министр экономического развития будет отвечать, только если ночью пойдет в «Роснефть»
09:21
Герман Греф: Может, президентом России должна стать женщина?
09:17
У петербуржца в карманах нашли больше ста граммов наркотиков
09:12
"Кировский завод" вложит 1,8 млрд рублей в расширение производства
09:09
РФ сняла ограничения на ввоз турецких продуктов, кроме помидоров
09:05
И. о. директора Исаакия Ираду Вовненко заменят на мужчину
09:01
Петербуржец поставлял в больницы поддельные реактивы
08:53
Источник: Трамп хотел снять санкции с РФ в первые дни после инаугурации
08:45
При ремонте на Энгельса с крыши сорвался рабочий
08:37
Автоледи сбила ребенка во дворе на Металлистов и сбежала
08:35
Мы знаем, что они делали этой ночью
08:29
При пожаре в филиппинском отеле погибло 36 человек
08:21
Путин: Сноуден - не предатель
08:13
Трамп объяснил мировым лидерам выход из Парижского соглашения по климату
08:05
КС может вернуть жилье жертвам черных риелторов
01:56
Уличные театры из девяти стран выступят на фестивале «Елагин парк»
01:40
«Мегаполис» отпразднует в Петербурге тридцатилетие
01:18
На “Лендоке” покажут “Костер на ветру”
01:03
Маск рвёт отношения с Белым домом после выхода США из Парижского соглашения
00:47
США направили стратегические бомбардировщики B-52 в Арктику
00:38
ЕС о выходе США из Парижского соглашения: Печальный день для мира
00:27
ООН разочарована выходом США из соглашения по климату
00:22
Экспертный совет ВАК не поддержал диссертацию о власовцах
01/06
Валентина Матвиенко поставила на Путина
01/06
Минтранс ФРГ обвинил Audi в манипулировании данными тестов
01/06
В Юкках легковушка улетела под самосвал
01/06
Цены на нефть снижаются
01/06
Биржи США побили рекорды
01/06
Трамп: США прекращают выполнение требований Парижского соглашения
01/06
Петербург накрыл град
01/06
«Ремфасад» отреставрирует Аничков дворец на 125 млн рублей
01/06
МИД РФ: Россия с уважением относится к решениям США о соглашении по климату
01/06
После убийства на Ленинском в Петербурге вспомнили о воре в законе Гули
01/06
Российские хакеры оказались непричастны к атакам во Франции
01/06
На гостиничный комплекс в филиппинской столице напали террористы
01/06
Мутко о Манчини: Он топовый тренер, я знаю
01/06
Арам Габрелянов заявил, что займется развитием проектов в Интернете
01/06
Смольный получил возможность оспорить протоколы осмотра работ Трансстроя на стадионе
01/06
В Киеве стреляли в подозреваемого в подготовке покушения на Путина
01/06
Российские архитекторы спроектируют небоскреб на Манхэттене
01/06
Путин ответил на вопрос Стоуна о покушениях русской поговоркой
01/06
Андрей Сухарев назначен гендиректором «Петербургтеплоэнерго»
01/06
США ввели санкции против трех российских компаний из-за ядерной программы КНДР
01/06
Ирина Бабюк: «Стараемся не обращать внимания на санкции»
01/06
«Яндекс» решил закрыть офисы на Украине
01/06
Умнов: Участников ПМЭФ-2017 охраняют в "обычном" режиме
01/06
Французские власти не нашли следов атаки хакеров из РФ на штаб Макрона
01/06
В Турции в ДТП пострадали пять туристов из России
01/06
Mail.ru Group займется производством собственного видеоконтента
01/06
Проспект Ватутина в Киеве переименовали в проспект Шухевича
01/06
Додон рассказал о «нагнетании русофобских настроений» в Молдавии
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
02.06.2017 10:53

НА ПМЭФ чиновники голосовали за обновление в своих рядах

Глава Сбербанка Герман Греф 2 июня во время делового завтрака на ПМЭФ-2017 в Петербурге предложил российским чиновникам подумать о том, кто сегодня в стране способен взяться за внедрение долгожданных экономических реформ. Греф предложил три варианта: это должны быть новые люди и лица; нужно изменить систему целей для старой команды; надо идти путем частичного обновления действующей.

"Не хочу, чтобы вы воспринимали это как провокацию, но предлагаю именно три вопроса", – оговорился Греф. Участники делового завтрака, в числе которых российские министры, депутаты Госдумы и бизнесмены, взяли в руки пульты для голосования. Через минуту Греф объявил итоги голосования: мнения разделились. Половина голосующих выбрала первый вариант, остальные твердо уверены, что достаточно лишь частичного обновления в рядах чиновников.

Деловой завтра – VIP-мероприятие ПМЭФ, которое ежегодно во время форума проводит Сбербанк. Модератором завтрака становится Герман Греф. Сегодня он задал тему "Что будет с Россией после мая 2018 года?"

ПМЭФ-2017 проходит в Петербурге с 1-по 3 июня, сегодня Петербург посетил президент Владимир Путин.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14

Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой

Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
ЖК «Образцовый квартал»
19.05.2017 17:10

«Образцовый квартал» предлагает весенние цены в готовых домах

В ЖК «Образцовый квартал» до конца мая на любую квартиру предоставляется скидка 200 000 рублей. Жилой комплекс был введён в эксплуатацию в октябре 2016 года.
Normann
18.05.2017 17:35

Город выполнил обещания, данные «Норманну»

Губернатор Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко подписал постановление Правительства Петербурга, регламентирующее последовательность действий по выкупу земельных участков по адресу Приморский район, 2я Семеновская улица, участок 1 в собственность
Материалы рубрики
Новости
Статьи
НА ПМЭФ чиновники голосовали за обновление в своих рядах
Депутат Макаров: Министр экономического развития будет отвечать, только если ночью пойдет в «Роснефть»
Герман Греф: Может, президентом России должна стать женщина?
Путин: Сноуден - не предатель
Путин ответил на вопрос Стоуна о покушениях русской поговоркой
США ввели санкции против трех российских компаний из-за ядерной программы КНДР
Французские власти не нашли следов атаки хакеров из РФ на штаб Макрона
Проспект Ватутина в Киеве переименовали в проспект Шухевича
Додон рассказал о «нагнетании русофобских настроений» в Молдавии
В Мосгорсуде опровергли данные СМИ о «пыточной комнате» в здании
От четок до роботов: о чем говорили на ПМЭФ
«Остаться бы здесь поиграть»
Депутат Анохин увидел большое зло
Честные выборы за 38 тысяч евро
Эхо Малиновки, или Как защитить зелень от акул
Слова почетных
Трамп куролесит не просто так
Кто хочет лишить мандатов оппозиционных депутатов ЗакСа
Почётные от бога
В Смольном стали жить лучше
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Мы знаем, что они делали этой ночью

Валентина Матвиенко поставила на Путина

Петербург накрыл град

Новости компаний
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
ЖК «Образцовый квартал»
19.05.2017 17:10
«Образцовый квартал» предлагает весенние цены в готовых домах
В ЖК «Образцовый квартал» до конца мая на любую квартиру предоставляется скидка 200 000 рублей. Жилой комплекс был введён в эксплуатацию в октябре 2016 года.
Normann
18.05.2017 17:35
Город выполнил обещания, данные «Норманну»
Губернатор Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко подписал постановление Правительства Петербурга, регламентирующее последовательность действий по выкупу земельных участков по адресу Приморский район, 2я Семеновская улица, участок 1 в собственность
«АРХпроект 2017»
10.04.2017 12:52
Начался прием работ на конкурс «АРХпроект 2017»
Открыт прием работ на всероссийский профессиональный студенческий конкурс архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект 2017». Организатор этого творческого состязания – ГК «ЦДС».
Фото предоставлено компаний ПАО «МРСК Северо-Запада»
06.04.2017 16:40
Глава «Россетей» поблагодарил МРСК Северо-Запада за работу по надежному электроснабжению международного арктического форума
Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин провел в Архангельске производственное совещание, в ходе которого отметил успешную работу энергетиков региона в осенне-зимний период и поблагодарил ПАО «МРСК Северо-Запада»
Фото предоставлено компаний ПАО «МРСК Северо-Запада»
27.03.2017 16:30
МРСК Северо-Запада обеспечит надежное электроснабжение международного арктического форума
Специалисты МРСК Северо-Запада (входит в группу компаний ПАО «Россети») обеспечат надежное электроснабжение объектов международного арктического форума «Арктика — территория диалога»
КЕЙ
21.03.2017 08:00
КЕЙ рассказал об особенностях панели Touch Bar в новых MacBook Pro
Ноутбуки обновленной линейки Apple MacBook Pro выпускаются с уникальным интерфейсом — интерактивной панелью Touch Bar. О том, что это такое и чем интересно нововведение для пользователя, рассказывают эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.