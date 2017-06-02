НА ПМЭФ чиновники голосовали за обновление в своих рядах

Глава Сбербанка Герман Греф 2 июня во время делового завтрака на ПМЭФ-2017 в Петербурге предложил российским чиновникам подумать о том, кто сегодня в стране способен взяться за внедрение долгожданных экономических реформ. Греф предложил три варианта: это должны быть новые люди и лица; нужно изменить систему целей для старой команды; надо идти путем частичного обновления действующей.

"Не хочу, чтобы вы воспринимали это как провокацию, но предлагаю именно три вопроса", – оговорился Греф. Участники делового завтрака, в числе которых российские министры, депутаты Госдумы и бизнесмены, взяли в руки пульты для голосования. Через минуту Греф объявил итоги голосования: мнения разделились. Половина голосующих выбрала первый вариант, остальные твердо уверены, что достаточно лишь частичного обновления в рядах чиновников.

Деловой завтра – VIP-мероприятие ПМЭФ, которое ежегодно во время форума проводит Сбербанк. Модератором завтрака становится Герман Греф. Сегодня он задал тему "Что будет с Россией после мая 2018 года?"

ПМЭФ-2017 проходит в Петербурге с 1-по 3 июня, сегодня Петербург посетил президент Владимир Путин.