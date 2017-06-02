В Русском музее пройдёт акция «Лавка мира»

Русский музей и «Человек МИРА (Лаборатория Народной Культуры)» при поддержке Фонда «В поисках гармонии» проведут уже ставшую традиционной художественную акцию «Лавка Мира в Русском музее». В этом году акция приурочена сразу к трем юбилейным датам: 20-летию Фонда «В поисках гармонии», 10-летию Фестиваля «Императорские сады России» и 10-летию акции «Лавка Мира».

Акция пройдёт в Михайловском саду 3 июня. В ней примут участие ведущие петербургские художники (среди приглашенных Анатолий Заславский, Арон Зинштейн, Наталья Шалина, Алексей Кирьянов, Митьки), студенты художественных вузов, дети, занимающиеся по арт-терапевтическим программам Русского музея и др.

«Цель акции – укрепить связь между поколениями, объединить в едином творческом пространстве признанных художников и талантливую молодежь из различных слоев современного российского общества для росписи лавок на тему «Назад в будущее: вспоминая Авангард», – рассказали организаторы.

Созданные в этом году лавки станут частью выставки садово-паркового искусства АВАНГАРДЕНС в рамках X Международного фестиваля «Императорские сады России», который будет проходить в Михайловском саду 9 – 18 июня. После этого лавки останутся в Петербурге навсегда и будут подарены различным городским культурным и общественным организациям.

В течение всего дня для горожан и гостей города пройдут художественные мастерские, перформансы, мастер-классы. Специалисты Русского музея расскажут об истории авангарда, прозвучит музыка той незабываемой эпохи. Также состоятся выступления театральной группы «Эскизы в пространстве» и музыкантов Аси Соршневой, «Сальто», Лены Кауфман, арт-группы «Мейделех».