Петербург занял 17 место в рейтинге инвестпривлекательности АСИ
На Петербургском экономическом форуме 2 июня огласили результаты ежегодного рейтинга инвестпривлекательности российских регионов Агентства стратегических инициатив. Как передает корреспондент «Фонтанки», Петербург занял 17 место из 85.
По сравнению с прошлым годом, Северная столица поднялась на 19 пунктов – с 22 места. Ленинградская область оказалась на 20 позиции, поднявшись на 14 пунктов. Первое место досталось Татарстану, второй стала Чувашия, третьей – Москва.
Рейтинг АСИ проводился посредством опроса предпринимателей. Более 400 тысяч бизнесменов оценили удобство вложения инвестиций.