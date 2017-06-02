Сечин: период низких цен на нефть пришел надолго
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском экономическом форуме сделал прогноз, что период низких цен на нефть пришел надолго.
Сечин правда считает, что при долгой цене на нефть в районе 40 долларов половина мирового производства станет неэффективной - в Канаде и в Бразилии в частности. «Россия выдержит но рынку хорошо не будет», – сказал Сечин.
Глава «Роснефти» с сожалением отметил, что соглашения ОПЕК об ограничении добычи не так сильно влияют на рынок. так как страны вне квот - Нигерия и Ливия – наращивают добычу, как и США в сланцах.
Международный экономический форум продлится в Северной столице РФ до 3 июня. Он собрал на своей площадке мировую бизнес-элиту.