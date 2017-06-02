Горсуд обязал рассмотреть претензии Смольного по объемам работ «Трансстроя» на стадионе

Комитет по строительству администрации Санкт-Петербурга сможет оспорить протокол нотариуса об осмотре строительной площадки нового стадиона «Зенита», якобы подтверждающий объем выполненных работ компанией «Трансстрой». Президиум Горсуда принял постановление, обязывающее Василеостровский райсуд рассмотреть соответствующее заявление комитета Смольного.

По информации «Фонтанки», 31 мая в Президиуме Санкт-Петербургского городского суда состоялось заседание по кассационной жалобе комстроя на определения судов первой и апелляционной инстанций, которыми суды отказали ведомству и не стали рассматривать заявления об отмене нотариального действия, совершенного нотариусом Володиным по обращению компаний группы «Трансстрой». (Суть его действия сводилась к тому, что нотариус подтвердил объемы работ, фактически выполненных подрядчиком на стадионе на Крестовском острове.)

В протоколах осмотра строительной площадки нотариусом, в частности, утверждается, что все работы, о которых в одностороннем порядке заявляет подрядчик, выполнены. Такие выводы сделал сам нотариус Володин, лично осмотрев весь стадион за 6 часов 6 минут без привлечения специалистов. При этом не имеется никаких подтверждений, что 24 августа 2016 года нотариус пересек КПП строящегося стадиона.

Напомним, что с 2015 года в АПК РФ введена норма, в силу которой обстоятельства, подтвержденные нотариусом в ходе совершения нотариального действия, повторно не доказываются в арбитражном процессе. То есть считаются установленными в том виде, как их установил нотариус. А способом для опровержения этих обстоятельств закон называет отмену нотариального действия в самостоятельном гражданском процессе, если в этом процессе будет установлено, что нотариальное действие было совершено неправильно.

Как рассказал нашему корреспонденту управляющий партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко, представляющий интересы правительства города в суде, согласно постановлению Президиума Горсуда, у Смольного появилась возможность доказать, что претензии «Трансстроя» к городскому бюджету необоснованны. В ином случае судьи Арбитражного суда были бы вынуждены признать доказанным факт конкретных строительных объемов, которые якобы были выполнены структурами «Трансстроя» на момент их ухода с площадки на Крестовском.

По словам адвоката Зинченко, по всем требованиям «Трансстрой» пытается отсудить у города около 1 млрд рублей. При этом сумма по делу с оспариваемым протоколом составляет 749 млн рублей.