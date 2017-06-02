«Здесь и сейчас» – разговор на равных

«Здесь и сейчас» – так назвали программу социально-культурных проектов Новой сцены Александринского театра. Проект – не благотворительность, а способ коммуникации и совместного проживания и понимания важнейших вопросов современности. В «Здесь и сейчас» будет снята «доминанта театра» и построены горизонтальные связи со зрителями, потому что в этом проекте все будут иметь право на высказывание и на равноправный диалог.

«Здесь и сейчас» – так назвали программу социально-культурных проектов Новой сцены Александринского театра. Режиссер Михаил Патласов напомнил, что «здесь и сейчас» – термин из системы Станиславского, раскрывающий способ существования артиста на сцене. Очень важная особенность актёрской игры – переживание «здесь и сейчас». Любая эмоция, любое действие должно родиться на сцене. Но в проекте надо «снят доминанту театра», построить горизонтальные связи со зрителями, потому что в этом проекте все будут иметь право на высказывание и на равноправный диалог.

Проект Новой сцены «Здесь и сейчас» – не благотворительность, а способ коммуникации и совместного проживания и понимания важнейших вопросов современности. Ведь Достоевский и Чехов писали о том, что для них было днем сегодняшним, и в новом проекте будут говорить о сегодняшнем дне.

Первое такое высказывание уже состоялось на Новой сцене – режиссеры Михаил Патласов и Анна Юнышева в рамках фестиваля «Арлекин» показали спектакль «Цель визита» – с подростками разных национальностей из России и Германии, прошедшими через опыт миграции. Также прошла выставка Благотворительного фонда «Галактика» «5 углов: когда взрослые не правы. Взгляд исследователей на современное детство» с серией лекций и спектаклей.

На Новой сцене рассказали о планах программы «Здесь и сейчас» на сезон 2017-2018 годов. В планах проект с ветеранами сцены Александринского театра, который завершится уже в декабре созданием спектакля с их участием. Студенты Театральной Академии соберут интервью артистов-ветеранов сцены, будут подняты видеоархивы – чтобы в новом спектакле старые актеры встретились со своими ролями, со своими коллегами. И получится спектакль в нескольких временных пластах. Весной 2018 года можно увидеть проект с выпускниками детских домов – серия перформансов, созданных на мастер-классах всего за один день.

Михаила Патласова также увлекает возможность создания проекта о соцсетях и интернет-безопасности детей и подростков. Поэтому в «Здесь и сейчас» ждут юных блогеров, чтобы они стали полноправными участниками этого проекта, а также тех, кто так или иначе связан с темой интернет-безопасности детей и подростков.

В «Здесь и сейчас» заинтересованы в со-творчестве, в общении с социологами, антропологами, педагогами, которым был бы интересен проект и темы, которые он заявляет. «Здесь и сейчас» намерен продолжать линию «НеПрикасаемых» – спектакля с бездомными и о бездомных, который Мхаил Патласов поставил и впервые показал публике в Аннекирхе. На сей раз предполагается создание выставки в фойе «Новой сцены» и онлайн-трансляции жизни пяти бездомных людей, которые с видеокамерами в руках пройдут каждый свой ежедневный путь.

Драматург Алина Шклярская вспомнила об одном из участников проекта «НеПрикасаемые» – бездомном переводчике Андрее. Как он переводил сайт «НеПрикасаемых» на английский, как он шел для этого в библиотеку Маяковского: «Вот таким был его ежедневный путь, если бы у него в руках тогда была камера, мы бы могли это увидеть».

В проекте «Здесь и сейчас» будет представлен и результат работы творческой резиденции Бориса Павловича (автора «Педагогической лаборатории» БДТ, спектакля «Язык птиц» на Малой сцене БДТ со студентами Центра «Антон тут рядом»), которая при поддержке Союза театральных деятелей России начнет работу под Петербургом в августе этого года. Две недели артисты, режиссеры, люди с метальными особенностями будут жить в пансионате «Театральный» и создавать совместный спектакль, действо, способ взаимопонимания. Это покажут на Новой сцене Александринки 28 августа, потом состоится круглый стол по проблемам социального театра.

«Здесь и сейчас» это встречи, круглые столы, дискуссии, кинопоказы, посвященные самым больным и кровоточащим проблемам современного социума. Кто станет адресной, целевой аудиторией всего этого? Такой вопрос задал из зала молодой человек, когда на Новой сцене представляли проект. Михаил Патласов сказал, что это вопрос без ответа, а Борис Павлович вспомнил, что в бытность его главредом ТЮЗа в Вятке самым посещаемым в театре оказался спектакль, где играли сами подростки – про то, как они сдадут ЕГЭ и покинут родной городок. На него валом валила подростковая публика – причем та, которая вообще в театр не ходила до этого.

Когда появляются такие проекты, в которых речь идет о «здесь и сейчас», а не только «про искусство», тогда обязательно проявляются люди, которые этого всю жизнь ждали, хотели увидеть, но не находили – те, которым важно именно это высказывание.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»