«ВИМ-Авиа» до 15 июня сокращает чартерные рейсы

Из-за веерных задержек «ВИМ-Авиа» отменяет чартерные перелеты до середины июня. 3-го числа из Петербурга не вылетит рейс в Шанхай.

Как сообщает авиакомпания в своей группе «ВКонтакте», такие меры необходимы для стабилизации расписания вылетов. Веерные задержки, которые в Петербурге начались 30 мая, были связаны с поздним прибытием трех самолетов с планового обслуживания.

«Ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться, однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной, поэтому было принято решение о кардинальной коррекции расписания за счет чартерной программы. При этом все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены», – уточняют в «ВИМ-Авиа».

Чартерная программа будет сокращена до 15 июня. Третьего числа, судя по информационному табло Пулково, не вылетит борт в Шанхай. О других отменах петербургских рейсов пока не сообщается.

Напомним, периодические проблемы с вылетами рейсов из Петербурга у компании начались в мае. 30-го числа полдня в Пулково провели 120 детей, которые собирались в спортивный лагерь в Варну, еще 300 человек не смогли вовремя улететь в Турцию. Как писала «Фонтанка», в дело вмешалась транспортная прокуратура, а проблемы в расписании связаны с финансовым состоянием компании.