На Петроградской в помещении Вячеслава Малафеева полицейские нашли казино

Очередной рейд по подпольным игровым залам в Петербурге закончился выносом рулетки и автоматов на Петроградской стороне. Так уж вышло, что площади принадлежат экс-вратарю «Зенита» Вячеславу Малафееву, поэтому полиция попросила у него данные арендатора.

По информации «Фонтанки», вечером 1 июня Следственный комитет Петербурга и оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД при поддержке сотрудников СОБР зашли в помещение на Корпусной улице, 9, литера А. Там ими были застигнуты врасплох три крупье, два охранника и пять игроков. В результате были конфискованы 24 игровых автомата, 5 покерных столов и одна рулетка. В кассе был обнаружен миллион рублей.

Любопытно, что во время мероприятий выяснилось, что эти площади принадлежат знаменитому экс-вратарю «Зенита» Вячеславу Малафееву, который, как известно, является владельцем агентства недвижимости «М16», расположенного также в Петроградском районе.

По данным нашего издания, Малафеев прибыл на место, дал объяснения, а ему было предложено привезти договор сдачи помещения в аренду.