На КИМа нашли мертвого мужчину в «БМВ»

Полиция и следственный комитет работают с раннего утра 2 июня на Васильевском острове в Петербурге, где в черной иномарке нашли мертвого человека.

Как стало известно «Фонтанке», первое сообщение поступило в полицию Васильевского острова около 7 часов. Звонившие рассказали, что во дворе дома № 26, корпус 2, по проспекту КИМа находится БМВ, на заднем сиденье которого – не подающий признаков жизни мужчина.

На место оперативно прибыла следственная группа. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия. Устанавливается причина смерти неизвестного, на теле которого обнаружено огнестрельное ранение.