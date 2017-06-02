Главой Пушкинского района стал Владимир Омельницкий
Владимир Омельницкий переведен губернатором Петербурга с поста главы Фрунзенского района на место руководителя Пушкинского. Назначение состоялось 2 июня, сообщают информированные источники «Фонтанки» в Смольном.
Напомним, что отставку по собственному желанию главы Пушкинского района Петербурга Дмитрия Берестова Георгий Полтавченко принял на прошлой неделе. Уже тогда собеседники нашего издания называли кандидатуру Омельницкого как наиболее вероятную в качестве будущего руководителя оставшегося без главы района.