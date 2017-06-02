РФПИ и Renaissance construction вложат 100 млн долларов в строительство города-спутника «Южный»

Российский фонд прямых инвестиций и Renaissance construction вложат 15 млрд рублей в развитие инфраструктурных проектов в Петербурге.

Соответствующее соглашение о намерениях было подписано 2 июня в рамках Петербургского экономического форума.

Большая часть этой суммы – 100 млн долларов – в строительство инфраструктуры для города-спутника "Южный" под Петербургом, сообщил по итогам подписания владелец компании "Старт-Девелопмент", инициировавшей строительство "Южного", Захар Смушкин. По его словам, половину этой суммы внесет РФПИ, половину Renaissance construction. "Надеемся, на следующих этапах подключатся и другие инвесторы", – сказал он.

Город-спутник "Южный" – проект компании "Старт-Девелопмент" Захара Смушкина. В 2011 году он получил статус стратегического. Общий объем инвестиций оценивается в 219 млрд рублей. Строительство города-спутника "Южный" должно начаться в 2018 году и завершиться в 2033-м. В нем планируется возвести 4,3 кв. м жилья и 1 млн кв. м коммерческой недвижимости.