В Старо-Паново трое с ножом и электрошокером напали на менеджера завода

Трое преступников напали на сотрудника завода в Красносельском районе Петербурга. Нападавшим достался телефон и ключи, потерпевшему — порезанная нога и ушибленная голова.

По данным «Фонтанки», трое поджидали жертву в восемь утра 1 июня возле проходной завода на Рабочей улице в Старо-Паново. Мужчина сидел в машине и разговаривал по телефону, когда внезапно открылась дверь, – ему достались удары электрошокером, ножом и чем-то тяжелым по голове. У 33-летнего менеджера забрали сумку, в которой лежали телефон, ключи и документы. Преступники уехали на «Ладе», а раненый – на машине скорой помощи.

В удовлетворительном состоянии, с порезом на левом бедре и ушибом головы потерпевшего отправили домой. Ущерб мужчина оценил в 30 тысяч рублей.