В Египте туристов оградят от домогательств местных жителей

В Египте разработан новый законопроект, который призван оградить иностранных туристов от назойливых торговцев и местных граждан, ведущих себя вызывающе по отношению к гостям страны женского пола.

Государственное телевидение Египта цитирует министра древностей Египта Халеда Эль-Анани, который заявил, что новый закон, принятие которого ожидается уже вскоре, предусматривает весьма существенные штрафы для местных жителей в размере от 3000 до 10 000 египетских фунтов (от 165 до 550 долларов США). Напомним, что средняя (медианная) зарплата в Египте сейчас находится на уровне порядка 6000 египетских фунтов.

«Законопроект гарантирует, что если туристы подвергаются любому давлению, испытывая дискомфорт, то виновники этого получат максимальный штраф в 10 000 египетских фунтов», – заявил Эль-Анани.

Не секрет, что местные торговцы сувенирами или другими товарами на основных туристических объектах Египта «славятся» своими назойливыми приставаниями в попытке уговорить иностранцев приобрести их товар.

«Такая практика раздражает туристов и составляет их ужасное представление о Египте и египетском народе. Именно поэтому новый закон призван изменить подобный имидж», – отметил Эль-Анани.

В Египте надеются, что этот закон «в случае его правильной реализации» не только положит конец постоянным настойчивым зазываниям владельцев магазинов, но и сведет на нет и сексуальные домогательства по отношению к туристам, в первую очередь, женщинам, испытывающим подобные приставания на пляжах, в магазинах или других местах со стороны египетских мужчин.

Как подчеркивает Реда Халфауи, член Ассоциации туристических инвесторов, подобные случаи «сильно мешают туристической репутации Египта за рубежом».

Пока все эти меры неактуальны для российских туристов: авиасообщение между нашими странами до сих пор не возобновлено.