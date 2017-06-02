Депутат Макаров: Министр экономического развития будет отвечать, только если ночью пойдет в «Роснефть»

Во время делового завтрака, организованного в рамках ПМЭФ-2017 Сбербанком, глава бюджетного комитета Госдумы РФ Андрей Макаров поднял вопрос об ответственности российских чиновников, от которых зависит исполнение экономических реформ.

Во время своего краткого спича Макаров заявил, что "чиновник отвечает за все, что угодно, только не за результат. "Извините, нам не удалось послушать начальника транспортного цеха – министра экономического развития. Но он никогда в жизни не будет отвечать за состояние экономики. Только если однажды ночью не пойдет в "Роснефть", – говорит Макаров, вспоминая историю с арестом главы Минэкономразвития Улюкаева.

Максим Орешкин, который сменил Улюкаева на посту, на деловой завтрак ПМЭФ 2 июня не попал. Герман Греф заявил, что Орешкин просто опаздывает.

Международный экономический форум продлится в Северной столице РФ до 3 июня. Он собрал на своей площадке мировую бизнес-элиту.