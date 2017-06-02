Герман Греф: Может, президентом России должна стать женщина?

Руководитель Сбербанка Герман Греф 2 июня на традиционном деловом завтраке ПМЭФ обсуждает с представителями российского кабмина экономическое будущее России. Тема встречи – нужны ли стране реформы, и если да, то какие именно.

Депутат Госдумы Андрей Макаров, который задал тон дискуссии, заявил: "Сейчас все ждут мая 2018 года. Вот придет, скажет, и будем выполнять", – говорит Макаров, подразумевая президентские выборы.

Греф заявил, что глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина не ждала указаний, а действовала. И за последние 6 лет политика ЦБ РФ оказалась самой удачной. "Женщинам не нужны указания, может, нам нужен президент-женщина?" – задал Греф вопрос то ли в шутку, то ли всерьез.