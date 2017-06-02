"Кировский завод" вложит 1,8 млрд рублей в расширение производства. Соответствующие соглашения о намерениях подписали сегодня, 2 июня, на Петербургском экономическом форуме с правительством города "дочки" предприятия – "Петербургский тракторный завод" и "Завод "Киров-Энергомаш".

1,5 млрд рублей планируется инвестировать в центр компетенций турбостроения полного цикла. Там будут проектироваться, производиться и испытываться паротурбинные установки надводных и подводных судов. Проект планируется реализовать до 2020 года.

Как пояснил директор "Киров-Энергомаш" Олег Бухарин, проект представляет собой модернизацию стенда, законсервированного 30 лет назад. Сейчас предприятие уже реализует заказ по созданию паротурбинных установок для трех ледоколов «Арктика».

Как рассказал гендиректор «Кировского завода» Георгий Семененко, среди главных потребителей – «Балтзавод», «Севмаш», «Звездочка» и др. «Отличием этих установок для флота от паровых установок для ТЭЦ являются особые требования к надежности, – говорит Семененко. – Физика процесса общая, однако здесь требуются стопроцентные испытания. У завода появилось конкурентное преимущество – мы модернизировали советский стенд, который стоял законсервированный, ввели его в эксплуатацию и теперь можем испытывать все виды турбин».

Еще 266 млн рублей будет направлено на производство автоматизированных трансмиссий для сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной отраслей.

ОАО «Кировский завод» – один из крупнейших российских промышленных холдингов. Включает такие направления, как сельскохозяйственное и промышленное машиностроение (АО «Петербургский тракторный завод» и ООО «ВАГОНМАШ»), энергетическое машиностроение (ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш», ООО «Кировский завод газовые технологии»), металлургическое производство (ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» и ООО «Русские кузнечные заводы») и др. На предприятиях групп работает работает свыше 6000 сотрудников.