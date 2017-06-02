И. о. директора Исаакия Ираду Вовненко заменят на мужчину

Представленную на днях исполняющую обязанности директора Исаакиевского собора Ираду Вовненко в Смольном решили поменять на другую кандидатуру. Это произойдет буквально через несколько дней. Новым руководителем точно будет мужчина.

По информации «Фонтанки», 1 июня губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал указание кадровой службе Смольного срочно подыскать кандидатуру вместо исполняющей обязанности директора ГМП «Исаакиевский собор» Ирады Вовненко.

Детская писательница была представлена на совещании в музее 31 мая после того, как в конце апреля стало известно, что народный артист РФ Николай Буров, выступающий против передачи храма РПЦ, намерен покинуть пост директора (его полномочия закончатся 5 июня). В тот же день Ирада Вовненко дала «Фонтанке» интервью, рассказав о своих планах.

Как сообщил «Фонтанке» собеседник в правительстве города, непосредственно принимающий участие в этой процедуре, «по мнению руководителей Смольного, таким объектом может руководить только мужчина».