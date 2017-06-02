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02.06.2017 09:05
20 Комментариев

И. о. директора Исаакия Ираду Вовненко заменят на мужчину

Представленную на днях исполняющую обязанности директора Исаакиевского собора Ираду Вовненко в Смольном решили поменять на другую кандидатуру. Это произойдет буквально через несколько дней. Новым руководителем точно будет мужчина.

По информации «Фонтанки», 1 июня губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал указание кадровой службе Смольного срочно подыскать кандидатуру вместо исполняющей обязанности директора ГМП  «Исаакиевский собор» Ирады Вовненко.

Детская писательница была представлена на совещании в музее 31 мая после того, как в конце апреля стало известно, что народный артист РФ Николай Буров, выступающий против передачи храма РПЦ, намерен покинуть пост директора (его полномочия закончатся 5 июня). В тот же день Ирада Вовненко дала «Фонтанке» интервью, рассказав о своих планах.

Как сообщил «Фонтанке» собеседник в правительстве города, непосредственно принимающий участие в этой процедуре, «по мнению руководителей Смольного, таким объектом может руководить только мужчина».

Справка:

О передаче Исаакиевского собора заговорили после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января 2017 года сообщил о том, что решение уже принято, и здание будет отдано Церкви в пользование. После этого горожане разделились на два лагеря: представители первого устраивают митинги и шествия в защиту Петербурга, второго — участвуют в крестных ходах вокруг Исаакия.

28 марта Горизбирком принял решение о проведении референдума о передаче Исаакия. Теперь документ должны рассмотреть в Законодательном собрании, а инициаторы – собрать 75 тысяч подписей петербуржцев.


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комментарии пользователей (20)
Циник
2 июня 2017 г. 10:51
Пожалуй я за.Ибо посмотрев(фейсбук) на творчество и фото этой дамы я подумал что она сестра К.Собчак.
Обыватель
2 июня 2017 г. 10:30
За подобные высказывание в приличных странах вылетают из любых кресел со сверхзвуковой скоростью... Дикая страна, дикий губернатор... Самэц, чес-с-с слово!
Nikvo
2 июня 2017 г. 10:25
ИНтересно, какое окончание фамилии будет у этого человека? А то все ко ко , да ко ко.
howo
2 июня 2017 г. 10:20
Что творится!!! Нет слов!!!
Randy
2 июня 2017 г. 10:18
BrotherRabbit:
"по мнению руководителей Смольного, таким объектом может руководить только мужчина"
по мнению жителей Петербурга, городом может руководить только мужчина, а не непонятно что с усами.
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