И. о. директора Исаакия Ираду Вовненко заменят на мужчину
Представленную на днях исполняющую обязанности директора Исаакиевского собора Ираду Вовненко в Смольном решили поменять на другую кандидатуру. Это произойдет буквально через несколько дней. Новым руководителем точно будет мужчина.
По информации «Фонтанки», 1 июня губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал указание кадровой службе Смольного срочно подыскать кандидатуру вместо исполняющей обязанности директора ГМП «Исаакиевский собор» Ирады Вовненко.
Детская писательница была представлена на совещании в музее 31 мая после того, как в конце апреля стало известно, что народный артист РФ Николай Буров, выступающий против передачи храма РПЦ, намерен покинуть пост директора (его полномочия закончатся 5 июня). В тот же день Ирада Вовненко дала «Фонтанке» интервью, рассказав о своих планах.
Как сообщил «Фонтанке» собеседник в правительстве города, непосредственно принимающий участие в этой процедуре, «по мнению руководителей Смольного, таким объектом может руководить только мужчина».
Справка:
О передаче Исаакиевского собора заговорили после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января 2017 года сообщил о том, что решение уже принято, и здание будет отдано Церкви в пользование. После этого горожане разделились на два лагеря: представители первого устраивают митинги и шествия в защиту Петербурга, второго — участвуют в крестных ходах вокруг Исаакия.
28 марта Горизбирком принял решение о проведении референдума о передаче Исаакия. Теперь документ должны рассмотреть в Законодательном собрании, а инициаторы – собрать 75 тысяч подписей петербуржцев.