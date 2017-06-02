У петербуржца в карманах нашли больше ста граммов наркотиков

Оперативники УКОН задержали наркодилера в Калининском районе Петербурга с карманами, набитыми психотропом.

По информации «Фонтанки», 31 мая, отрабатывая оперативную информацию, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков возле дома №110 по проспекту Луначарского задержали 30-летнего мужчину. При досмотре у него изъяли 115 граммов психотропного вещества.

За попытку сбыта было возбуждено уголовное дело, молодого человека отпустили под подписку о невыезде.