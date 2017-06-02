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02.06.2017 09:09

РФ сняла ограничения на ввоз турецких продуктов, кроме помидоров

Россия сняла ограничения на ввоз из Турции всех запрещенных ранее продуктов, кроме томатов, постановление об этом опубликовано 2 июня на сайте кабмина.

"Из перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены к ввозу в Россию, исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника", — говорится в справке к документу.

Отмечается, что отменен также запрет на выполнение организациями, находящимися под юрисдикцией Турции, некоторых видов работ и оказание услуг. Речь идет, в частности, о строительстве и туризме.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции некоторых продуктов в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения частично сняли. В начале мая российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле", а 22 мая обе страны подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений. В то же время Путин подчеркивал, что отмена не коснется томатов, учитывая инвестиции отечественных аграриев в этот сектор и длительный цикл производства.

 

 

Источник: РИА Новости


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