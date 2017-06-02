Петербуржец поставлял в больницы поддельные реактивы

Житель Петербурга организовал производство реактивов для гистологических исследований и поставлял их в больницы города от имени фирмы, в которой работал.

По данным «Фонтанки», 42-летний организатор подпольной лаборатории был задержан 31 мая по уголовному делу об обращении фальсифицированных медицинских изделий. Как выяснили оперативники экономической полиции, производство было организовано на улице 1 Мая в Петергофе. Препараты задержанный доставлял в больницы по контрактам, которые одна из петербургских компаний заключила в 2016 году.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, к каким еще эпизодам может был причастен мужчина.