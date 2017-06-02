При пожаре в филиппинском отеле погибло 36 человек
36 человек погибло при пожаре, возникшем в гостиничном комплексе в Маниле (столица Филиппин) после попытки ограбления. Пострадало более 50 посетителей, сообщил глава столичной полиции Оскар Альбайальде.
Как передает новостной портал ABS-CBN, причиной смерти людей стало удушье.
По данным полиции, злоумышленник, вооруженный штурмовой винтовкой, в одиночку пытался ограбить казино в отеле Resorts World Manila и поджег игровые столы.
Нападавший покончил с собой. Правоохранители заявляют, что речь идет об иностранце — мужчине европейской внешности, который говорил по-английски.
Источник: РИА Новости