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Общество
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02.06.2017 08:13

Трамп объяснил мировым лидерам выход из Парижского соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, лично объяснив свое решение вывести страну из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Трамп поблагодарил всех четырех лидеров за «откровенные, предметные дискуссии» по этому вопросу на протяжении первых месяцев его пребывания на посту. Он также заверил своих зарубежных коллег, что «Америка по-прежнему привержена трансатлантическому альянсу и решительным усилиям по защите окружающей среды».

Трамп отметил, что США добились значительных успехов в сокращении выбросов и способствуют развитию технологий экологически чистой энергетики. По его словам, Соединенные Штаты при его администрации станут самой чистой и экологически чистой страной на Земле.

«Все лидеры согласились продолжить диалог и активизировать в будущем сотрудничество по экологическим и другим вопросам», — отмечается в пресс-релизе.

Ранее Трамп на церемонии у Белого дома заявил о выходе США из соглашения по климату. По его мнению, оно невыгодно для Соединенных Штатов. Президент сказал, что США начнут переговоры либо о повторном вступлении в Парижское соглашение, либо о заключении «новой сделки на условиях, справедливых для Соединенных Штатов, их предприятий, их работников, их людей, их налогоплательщиков».

Администрация Евросоюза, а также ряд ведущих стран ЕС выразили свое разочарование в связи с решением Трампа.

Источник: "Лента.ру"

Справка:

Парижское соглашение по климату было принято в ходе климатической конференции в Париже в декабре 2015 года и подписано большинством государств мира в апреле 2016 года. Оно пришло на смену предыдущему документу, регулировавшему глобальные выбросы вредных веществ, Киотскому протоколу 1997 года. Новый документ начиная с 2020 года будет регулировать выбросы парниковых газов (углекислого, метана, оксидов азота).

При этом текст соглашения не содержит ни абсолютных, ни относительных данных по объемам выбросов, которые та или иная страна должна будет сократить: все будет добровольно, однако произвести это должны будут все страны, подписавшие соглашение, вне зависимости от уровня экономического развития. В документе лишь поставлена общая глобальная цель — до конца XXI века удержать прирост глобальной средней температуры по сравнению с доиндустриальным уровнем ниже двух градусов Цельсия, а также приложить усилия для ограничения роста температуры полутора градусами.

В рамках соглашения развитые страны договорились ежегодно выделять развивающимся экономикам по $100 млрд для реализации экологической политики. К настоящему моменту документ ратифицировали 92 из 197 стран, подписавших соглашение, в том числе Китай, США, Франция, Германия и другие.


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