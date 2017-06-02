КС может вернуть жилье жертвам черных риелторов

Государство может лишиться права изымать жильё у россиян, пострадавших от действий чёрных риелторов. Такое дело 2 июня рассмотрит в Петербурге Конституционный суд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте КС 29 мая. Автор жалобы Александр Дубовец потерял квартиру в Москве, хотя добросовестно заплатил за неё деньги.

История спорной недвижимости – такая: в 1994 году умер её последний законный владелец, не оставив после себя наследников. Больше десяти лет жильё находилось в собственности столичной мэрии. Но в 2007 году нашлись люди, которые оформили на себя квартиру по поддельным документам и перепродали её Дубовцу. Схема открылась лишь в 2015 году, когда мужчину по решению суда попросили покинуть помещение.

Власти руководствовались статьёй 302 Гражданского кодекса – она разрешает отбирать похищенное имущество даже у добросовестного приобретателя. Заявитель считает такую ситуацию неконституционной. «Норма нарушает баланс публичных и частных интересов, снижает доверие граждан к действиям государства, подрывает стабильность гражданского оборота, несоразмерно ограничивает право на собственность», – доказывает Дубовец.

Резонны ли эти доводы, КС будет решать 2 июня. На заседание, кроме заявителя, приглашены представители органов, принявших и подписавших закон – правительства России, Минюста, Госдумы, Генпрокуратуры, президента. Некоторые из них уже прислали в Конституционный суд свои заключения по делу. Так, в отзыве Совета Федерации (есть в распоряжении «Фонтанки»), говорится, что статья 302, действительно может являться неконституционной.

По сведениям представляющего интересы Дубовца юриста Ольги Подоплеловой, случай заявителя – не единственный. «Проблема особенно остро стоит в Москве. Здесь уполномоченные органы за последние годы подали несколько сотен исков к гражданам об истребовании у них квартир и выселении из занимаемых помещений. К сожалению, подавляющее большинство таких исков было удовлетворено», – отмечает Подоплелова. Европейский суд по правам человека рассмотрел больше десятка жалоб россиян, оказавшихся в схожей ситуации, и признал нарушение их прав, что не повлияло на действия столичных властей.