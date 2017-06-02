Маск рвёт отношения с Белым домом после выхода США из Парижского соглашения

Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск принял решение покинуть свои должности в Белом доме по итогам решения президента США о выводе страны из Парижского соглашения. Об этом он написал в своем собственном твиттере.

«Я покидаю президентские советы. Изменения климата — это реальность. Выход из Парижского соглашения не является чем-то хорошим ни для Америки, ни для остального мира», — написал Маск. «В рамках Парижского соглашения Китай планирует произвести чистой энергии к 2030 году больше, чем США из всех источников производит сегодня», — добавил миллиардер.

О своих планах оставить Белый дом в случае отказа от Парижского соглашения Маск написал накануне, добавив, что постарался употребить все свое влияние на то, чтобы убедить Трампа не идти на этот шаг.

Маск был включен в состав нескольких советов при президенте США. В частности, Маск входил в группу из 16 американских предпринимателей, образовавших консультационный совет по вопросам экономического роста.