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02.06.2017 00:47

США направили стратегические бомбардировщики B-52 в Арктику

США направили в Великобританию бомбардировщики B-52 и 800 летчиков для участия в учениях НАТО в июне на территории Арктики и Европы — рядом с российскими границами. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу ВВС США.

«Учения с союзными государствами и партнерами улучшат координацию между странами и позволят ВВС США выстроить устойчивые взаимоотношения, необходимые для противостояния широкому кругу международных вызовов», — гласит сообщение пресс-службы ВВС страны.

Учения пройдут в Балтийском море, Арктике и странах альянса, которые соседствуют с Россией, отмечает телеканал. В арктических тренировках помимо США будут участвовать военные из Финляндии, Швеции, Норвегии, Британии, Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Канады и Нидерландов.

Источник: Газета.ру


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