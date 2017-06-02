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02.06.2017 00:38

ЕС о выходе США из Парижского соглашения: Печальный день для мира

 

Евросоюз выразил сожаление в связи с решением президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщается в заявлении Еврокомиссии, опубликованном на ее сайте.

«Сегодня печальный день для мирового сообщества, поскольку ключевой партнер снова отстранился от борьбы с изменением климата. ЕС глубоко сожалеет об одностороннем решении администрации Трампа о выводе США из Парижского соглашения», — говорится в тексте коммюнике, которое цитирует "Лента.ру".

Еврокомиссия напомнила, что Парижское соглашение позволяет каждой стороне идти по собственному пути ради содействия достижению целей предотвращения опасного изменения климата и США могли воспользоваться этой возможностью. «195 стран подписали Парижское соглашение, и есть 195 различных путей для достижения целей Парижского соглашения», — отмечает ЕК.

«Парижское соглашение будет продолжать действовать. Мир может продолжать рассчитывать на Европу в качестве глобального лидера в борьбе с изменением климата», — подчеркивается в заявлении.

О выходе США из Парижского соглашения по климату объявил ранее президент Дональд Трамп на церемонии у Белого дома. По его мнению, оно невыгодно для Соединенных Штатов. Президент сказал, что США начнут переговоры либо о повторном вступлении в Парижское соглашение, либо о заключении «новой сделки на условиях, справедливых для Соединенных Штатов, их предприятий, их работников, их людей, их налогоплательщиков».

ООН высказала разочарование в этом решении президента США.


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