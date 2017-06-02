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02.06.2017 00:27

ООН разочарована выходом США из соглашения по климату

 

Решение Соединенных Штатов выйти из Парижского соглашения по климату является «большим разочарованием».

Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, которого цитирует  Reuters, пишет "Газета.ру".

«Решение США является большим разочарованием для мировых усилий по снижению выброса парниковых газов и продвижению мировой безопасности», — заявил Дюжаррик.

Также, по его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш сохраняет уверенность, что города, штаты и бизнес на территории США продолжат демонстрировать лидерство в развитии низкоуглеродной экономики, которая создаст рабочие места и рынки для процветания в 21 веке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает «всю реализацию необязательных элементов» Парижского соглашения по климату «на сегодняшний день». Также Трамп заявил, что собирается договорится о «новой сделке». По его словам, если ему это не удастся сделать, то «это прекрасно».


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Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
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Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
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