Экспертный совет ВАК не поддержал диссертацию о власовцах

Экспертный совет ВАК по истории не поддержал диссертацию Кирилла Александрова о власовском движении, в 2016 году со скандалом защищённую в Петербурге. Учёные под руководством доктора наук Павла Уварова сочли, что труд «не открывает перспектив исследования в теоретической области».

Об этом «Фонтанке» вечером 1 июня сообщил сам Кирилл Александров. По его словам, заседание прошло 29 мая в Москве. «На Экспертный совет, кроме меня, были приглашены директор Санкт-Петербургского Института истории РАН Николай Николаевич Смирнов, а также представители диссертационного совета Института военной истории. Они 7 марта 2017 года дали отрицательное экспертное заключение по диссертации», – отметил Александров. Историку задали несколько вопросов, а затем проголосовали за то, чтобы не поддерживать присуждение ему степени доктора наук.

Нужно отметить, что заключение экспертного совета ВАК имеет рекомендательный характер. Окончательно вопрос может разрешить только президиум ВАК. Даты его заседания делу пока не известны. Сам Кирилл Александров отмечает: «Пока моих действий никаких еще не будет, так как я действую в согласии с Институтом. Полагаю, что будем ждать решения президиума ВАК».

Напомним, Кирилл Александров – петербургский историк, сочувствующий общественному движению «Белое дело». Свою работу «Генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований Комитета освобождения народов России 1943-1946 гг.» он в защитил 1 марта 2016 года в Петербурге http://www.fontanka.ru/2016/03/01/173/ . Диссертация была посвящена кадровому составу власовской армии – историк пытался разобраться, кто, как и почему примыкал к соединению, воевавшему во время Второй мировой против Советского Союза.

Защита диссертации превратилась в настоящее политическое шоу. На заседание пришли активисты патриотического «Народного собора» и ветеранских организаций. Они публично обвинили историка в апологии предателей. К ним присоединились и некоторые учёные. Другие, наоборот, доказывали, что наука должна оставаться вне политики, и исследователи имеют право касаться самых неудобных тем. Кроме того, сторонники КПРФ пикетировали Санкт-Петербургский Институт истории РАН, а «Народный собор» пожаловался на работу Александрова в прокуратуру. По одной из версий, в заявлении фигурировала статья 354 Уголовного кодекса – «публичные призывы к развязыванию агрессивной войны».