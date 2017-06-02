Кто рано встает, тому генерал дает

Секрет «золотых парашютов» генерала Быкова раскрыт. Штабные подвиги оценены в 19 млн за пунктуальное появление на работе. Оперсостав в арьергарде. Что по ночам работал - его проблема.

Дзержинский суд Петербурга 1 июня закончил допрос бывшего начальника ГУ МВД СЗФО Виталия Быкова и его подчиненных по делу о присвоенных 19 млн рублей. Целых три года он держал в тайне алгоритм начисления неслыханных премий за особо сложные и важные задания секретаршам и другим штабистам. Принцип «ближе к телу» не противоречит служебным канонам. Генерала Быкова надо отпускать.



Бывшего начальника ГУ МВД по Северо-Западу судят за присвоение казенного. При ликвидации ведомства он расписал 19 млн рублей ближайшему окружению. С начала процесса Быков и остальные подсудимые взяли обет молчания. Он длился полсотни заседаний, но к 1 июня пришла пора высказаться всем. Ключевое: почему «парашютами» отмечены штабные подвиги, а оперативники и служивший в Чечне спецназ остались с нулевым балансом.

В приказах о поощрении лично генерал Быков не фигурировал. Это позволило ему примерить роль отца семейства:

«Сотрудники получили премии из сэкономленных средств, они должны были остаться у личного состава».

Заместитель генерала Александр Монастыршин унял подозрения в корысти искренним восторгом. При зарплате 120 тысяч рублей в месяц в приказах напротив его фамилии было нарисовано «750 тысяч».

«Премию отправил на погашение ипотечного кредита. Я как ее получил, позвонил жене и сказал: «Галя! Мы сказочно богаты, готовь документы на погашение», – кричал в суде Монастыршин, хотя истинная сказка ждет его дома.





Прокурору Екатерине Качуриной не давала покоя формулировка про особо сложные и важные задания. Из слов Монастыршина можно было сделать вывод, что во всем должен быть порядок. А оперативники с утра в управление не приезжали, в отличие от начальников. Тем более начальники и так заслужили. Их следовало поощрить. С примером подвигов вышло туго:

«Забыл. Понимаете? Много их было. Все не запомнишь», – опустил глаза Монастыршин.

После показаний полковника стало понятно, что командированный в Чечню СОБР вообще не имел шансов на выходные пособия.

Кадровик Ирина Бурханова, а ее тоже судят за причастность к «парашютам», юлить не стала. Она подтвердила, что в список премированных попал тот, кто раньше всех проснулся и пришел на утреннее совещание. Она приходила вовремя, и ей начислили 750 тысяч.

«Премия меня не удивила. Она меня шокировала. Я раньше столько никогда не получала», – призналась Бурханова.

Всего в приказы о поощрении попали 32 человека. Их счета и отчасти имущество были арестованы. Для разморозки нужен приговор. Но впереди еще прения. Они состоятся 6 июня.



Борис Александров,

«Фонтанка.ру»



5 мая 2014 года президент Владимир Путин подписал указ о ликвидации ГУ МВД по СЗФО. Все имущество должно было перейти в ГУ МВД Петербурга и области. По версии следствия, Виталий Быков воспользовался межвременьем и распорядился подготовить приказы о поощрении 32 сотрудников денежными выплатами на общую сумму 19 млн рублей. При этом сотрудники СОБРа, которые вернулись из Чечни, не получили «боевые». Локальный финансовый конфликт вырос в уголовное дело. Генерал Быков был задержан и впоследствии арестован. С ним привлечены четверо бывших сотрудников, причастных, по версии обвинения, к оформлению заведомо незаконных приказов.