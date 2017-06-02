Мы знаем, что они делали этой ночью
Первая ночь Форума традиционно проходит весело, хотя и достаточно сдержанно, – на следующий день рано вставать на панельные дискуссии и деловые завтраки, а к обеду и вовсе надо быть во всеоружии и при параде к выступлению президента на пленарном заседании ПМЭФ. Именно из этих соображений большинство событий назначают на весьма раннее время, чтобы гости могли и повеселиться, и как следует отдохнуть перед самым важным днем в программе ПМЭФа. Но некоторые кутили до утра.
"Мерседес" собрал гостей на презентацию своей новинки в S-классе к 18:30 в Манеже Кадетского корпуса. В социальных сетях появилось множество фотографий и нового автомобиля и одного из тех, кто его презентовал – Данилы Козловского – актер не только говорил, но даже спел:
В Манеже, только уже на другом берегу Невы, на главной секретной вечеринке ПМЭФа – SberbankNight – происходило и вове неожиданное. Лиор Сушард "читал мысли" Валентины Матвиенко. Остальные же гости просто от души веселились – им преподнесли в "подарок"фонтан Петродворца (в парке аналогичный прием проходил в один из предыдущих Форумов).
Еще одна традиционная точка в первый вечер ПМЭФа – прием ВТБ. На этот раз в Эрмитаже:
Следующий обязательный пункт, без которого уже какой год нельзя представить off-программу – квартирник от банка "Открытие". В насколько это возможно "камерной" обстановке в "Гараже" на Гороховой спел Юрий Шевчук:
Вечер 1 июня таил еще один секрет – подробности вечеринки "Газпромбанка" в "Ленфильме", небольшое видео от участника Форума раскроет интригу:
Дитер Болен специально приехал в Петербург ради этой ночи:
Самой жаркой, похоже, выдалась ночь в Юбилейном, гдн проходили поединки турнира M1 Challenge 79.
Немецкого спортсмена и вовсе пришлось унести с ринга в буквальном смысле:
Однако главный бой был между Александром Шлеменко и Брендоном Хэлси:
Реванш удался:
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