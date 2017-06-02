Мы знаем, что они делали этой ночью

Неофициальная программа ПЭФа - такая, какой ее увидели сами участники Петербургского форума

Первая ночь Форума традиционно проходит весело, хотя и достаточно сдержанно, – на следующий день рано вставать на панельные дискуссии и деловые завтраки, а к обеду и вовсе надо быть во всеоружии и при параде к выступлению президента на пленарном заседании ПМЭФ. Именно из этих соображений большинство событий назначают на весьма раннее время, чтобы гости могли и повеселиться, и как следует отдохнуть перед самым важным днем в программе ПМЭФа. Но некоторые кутили до утра.

"Мерседес" собрал гостей на презентацию своей новинки в S-классе к 18:30 в Манеже Кадетского корпуса. В социальных сетях появилось множество фотографий и нового автомобиля и одного из тех, кто его презентовал – Данилы Козловского – актер не только говорил, но даже спел:

Публикация от Yulia Korabelnik (@korabelnikyu) Июн 1 2017 в 10:43 PDT

В Манеже, только уже на другом берегу Невы, на главной секретной вечеринке ПМЭФа – SberbankNight – происходило и вове неожиданное. Лиор Сушард "читал мысли" Валентины Матвиенко. Остальные же гости просто от души веселились – им преподнесли в "подарок"фонтан Петродворца (в парке аналогичный прием проходил в один из предыдущих Форумов).

Сегодня Лиор @liorsuchard сделал наш вечер на вечеринке Сбербанка. Валентина Ивановна точно осталась довольна 😜#spb #пмэф2017 #лиорсушард #менталист Публикация от Ekaterina Gavrilova (@kategavrilovarus) Июн 1 2017 в 12:59 PDT

Приём Сбербанк #sberbanknight #spief2017 #atekenergo #атекэнерго Публикация от Karen Ter-Oganov (@karen.ter_oganov) Июн 1 2017 в 11:27 PDT

Публикация от Gennady (@gennadykuzmichev) Июн 1 2017 в 9:31 PDT

Фонтан в Петергофе. Подарок #Sberbank Публикация от Alexey Krylovskiy (@krylovskiyab) Июн 1 2017 в 11:21 PDT

Еще одна традиционная точка в первый вечер ПМЭФа – прием ВТБ. На этот раз в Эрмитаже:

Публикация от Вадим Ковалёв (@vadimkovalev) Июн 1 2017 в 12:44 PDT

Favorite guys ❤️❤️❤️ #пмэф2017 #евгениймаргулис Публикация от Tatiana Popova (@jenny_offcl) Июн 1 2017 в 12:48 PDT

Форумчане😂 #пмэф2017 Публикация от Daria Kozlova (@dariavkozlova) Июн 1 2017 в 1:50 PDT

Следующий обязательный пункт, без которого уже какой год нельзя представить off-программу – квартирник от банка "Открытие". В насколько это возможно "камерной" обстановке в "Гараже" на Гороховой спел Юрий Шевчук:

#открытие #банкоткрытие #ddt #ддт #шевчук #пмэф2017 Публикация от Andrey Zaruev | Андрей Заруев (@zaruev) Июн 1 2017 в 2:07 PDT

Вечер 1 июня таил еще один секрет – подробности вечеринки "Газпромбанка" в "Ленфильме", небольшое видео от участника Форума раскроет интригу:

Побывал в прошлом... Публикация от Иван Федяков (@ifedyakov) Июн 1 2017 в 2:12 PDT

Дитер Болен специально приехал в Петербург ради этой ночи:

Самой жаркой, похоже, выдалась ночь в Юбилейном, гдн проходили поединки турнира M1 Challenge 79.

Немецкого спортсмена и вовсе пришлось унести с ринга в буквальном смысле:

Однако главный бой был между Александром Шлеменко и Брендоном Хэлси:

Реванш удался: