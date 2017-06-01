Валентина Матвиенко поставила на Путина

В соцсетях появилось видео с политически правильным выступлением главы Совета Федерации ФС РФ и известного менталиста, приглашённого "Сбербанком" развлекать гостей ПМЭФ вечером 1 июня.

Он смог "прочитать мысли" главы Валентины Матвиенко и даже устроил шуточный стриптиз.

На вечеринке SberbankNight, проходящей в Манеже в рамках ПМЭФ-2017, Лиор Сушард предложил политику загадать имя, которое он должен был угадать, что было дальше – на видео:

Сегодня Лиор @liorsuchard сделал наш вечер на вечеринке Сбербанка. Валентина Ивановна точно осталась довольна 😜#spb #пмэф2017 #лиорсушард #менталист Публикация от Ekaterina Gavrilova (@kategavrilovarus) Июн 1 2017 в 12:59 PDT

Напомним, что помимо официальной бизнес-программы на площадке в Экспофоруме, ПМЭФ изобилует культурными событиями и вечеринками. В этом году на первый вечер форума были заявлены традиционные приемы ВТБ, "Сбербанка", банка "Открытие", также презентация новинки от "Мерседес" и несколько других в рамках off-программы.