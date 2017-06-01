Минтранс ФРГ обвинил Audi в манипулировании данными тестов

Немецкие власти обвинили Audi в манипулировании результатами тестов уровня выбросов вредных веществ, сообщает 1 июня Reuters. Такое обвинение было предъявлено компании в Германии впервые.

Министерство транспорта Германии потребовало от Audi отозвать в связи с этим 24 тыс. автомобилей А7 и А8, собранных в 2009-2013 годах. Около половины из них было продано в Германии.

Представитель министерства сообщил, что гендиректор VW Маттиас Мюллер был вызван туда, но не рассказал подробностей. VW не ответила на запросы о комментариях.

Немецкий Минтранс дал Audi время до 12 июня для представления всеобъемлющего плана устранения проблемы.

Audi сообщила, что обновление ПО, которое позволяло манипулировать результатами тестов, начнется в июле. Компания подчеркнула, что продолжит сотрудничать с немецким регулятором автомобильной промышленности KBA.