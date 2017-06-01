Трамп: США прекращают выполнение требований Парижского соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает «всю реализацию необязательных элементов» Парижского соглашения по климату «на сегодняшний день». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Парижское соглашение очень несправедливо на высшем уровне к Соединенным Штатам», — цитирует американского президента телеканал CNN.

Также Трамп заявил, что собирается договорится о «новой сделке». По его словам, если ему это не удастся сделать, то «это прекрасно».

По словам Трампа, выход из соглашения является частью его «священного долга защищать Америку и ее граждан».