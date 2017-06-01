«Ремфасад» отреставрирует Аничков дворец на 125 млн рублей

Компания «Ремфасад» выполнит большую часть работ по запланированной на этот год реставрации Аничкового дворца. Подрядчик 1 июня выиграл очередной конкурс, следует из материалов госзаказа.

По условиям тендера, реставраторы займутся фасадами садового северного павильона, построенного в 1817-1819 годах по проекту архитектора Карла Росси. Здесь нужно восстанавливать штукатурку и окраску, счищать застарелые загрязнения и устранять трещины в лепнине.

В конце мая «Ремфасад» одержал победу еще в четырех конкурсах по дворцу на Невском, 39. До 15 ноября компания должна отреставрировать дворовые фасады Кабинета Его Императорского Величества и фасады внутреннего двора. Особое внимание уделят серьезно поврежденным от времени скульптурам старого и молодого воина, а также парным садовым вазам в виде жертвенников.

В общей сложности, город выплатит компании 125 млн рублей. Все работы должны закончить до 15 ноября.

При этом объектом культурного наследия будут заниматься и другие подрядчики. Так, компания «Петрос» отреставрирует люстры Дубового кабинета за 5 млн рублей, а «Петербургская реставрационная компания» — парадную лестницу за 31 млн.

Одно из старейших зданий Невского проспекта, Аничков дворец начинали возводить под руководством архитектора Михаила Земцова. После его смерти Бартоломео Растрелли завершил строительство образца высокого барокко. Сейчас в здании находится Дворец творчества юных.

«Ремфасад» входит в Союза реставраторов Петербурга. В прошлом году компания закончила реставрацию фасадов Смольного собора по контракту за за 480 млн рублей.