МИД РФ: Россия с уважением относится к решениям США о соглашении по климату

Москва привержена Парижскому соглашению по климату, но с уважением относится к эволюции политической линии Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, выработка соглашения о климате далась ценой больших усилий.

«Неправильно говорить о том, что Парижское соглашение по климату однобоко, невыгодно или учитывает приоритеты только определенной группы государств, в которую не входят США», — сказал он.

При этом Рябков добавил, что «суверенитет любой страны непререкаем, поэтому мы с уважением относимся к эволюции политической линии Вашингтона».

Агентство Reuters со ссылкой на документ сообщило, что президент США Дональд Трамп намерен объявить о выходе США из Парижского соглашения по климату.