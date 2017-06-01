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01.06.2017 22:22
4 Комментариев

После убийства на Ленинском в Петербурге вспомнили о воре в законе Гули

Октябрьский суд Петербурга в четверг арестовал гражданина Азербайджана, которому Следственный комитет вменяет профессиональный расстрел соотечественника на Ленинском проспекте.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 1 июня судья Октябрьского районного суда Юрий Шишкин удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца 42-летнего гражданина Азербайджана Назима Нусратова.

Несмотря на видимую незначительность личностей, как убитого, так и потерпевшего, информацию об этом деле в ГУ МВД засекретили. Но «Фонтанка» все же поняла, что при задержании подозреваемого оперативники «заказного» отдела Управления уголовного розыска Петербурга невольно окунулись в войну воровских кланов.

Назим Нусратов был задержан 31 мая. Само преступление произошло месяцем ранее, 28 апреля. Возле парадной второго корпуса дома 148 по Ленинскому проспекту неизвестный шестью выстрелами, предположительно, из пистолета Макарова встретил 42-летнего гражданина Азербайджана Джабира Хасанова.

Позже было установлено, что стрелок работал хладнокровно и одну пулю отправил мужчине в голову. Также нашему изданию стало известно, что уже в первые часы расследования оперативники «заказного» отдела выяснили нюанс, который напомнил о гангстерских сагах.

За секунду до стрельбы Хасанов нажал на кнопку домофона, и находящийся в квартире приятель сначала услышал фразу на азербайджанском, а затем выстрелы. Что именно произнес киллер, «Фонтанке» неизвестно, но смысл был в духе «Привет от дона Корлеоне», а под доном подразумевался некий вор в законе.

Официально убитый в Петербурге не работал, но при проверке оказался серьезным персонажем в преступном мире. Например, он не только отбыл срок у себя на родине, но и проходил по оперативным учетам, как один из доверенных лиц знаменитого в Азербайджане и России вора в законе по прозвищу Гули. Официально Надир Салифов, в свои 44 года отбывает длительный срок в азербайджанской колонии, заканчивающийся только в 2021 году.

Об арестованном 1 июня Назиме Нусратове информации почти нет: за ним не значится бизнеса, не был, не привлекался.

Исходя только из вышеприведенной информации, факта секретности материалов дела и биографии жертвы, можно предположить, что война воровских кланов Азербайджана перешла на территорию Петербурга.
   


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комментарии пользователей (4)
aaignat
2 июня 2017 г. 00:05
Запутался в этих рулонах обоев
Antip
1 июня 2017 г. 23:42
Статья просто пустая, лучше Е.Вышенкова о криминале никто не расскажет, не отнимайте у него "хлеб".
smbar
1 июня 2017 г. 23:22
Борис: Арест на Арбате тому яркий пример.
Борис
1 июня 2017 г. 22:34
Значит милиция так-и работает :)
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