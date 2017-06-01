На гостиничный комплекс в филиппинской столице напали террористы

На курортно-гостиничный комплекс в филиппинской столице Маниле напали боевики, передает Reuters. В ночь на пятницу, 2 июня, раздались выстрелы и взрывы, внутрь комплекса Resorts World Manila, расположенного недалеко от аэропорта, проникли вооруженные люди.

По словам представителей Resorts World Manila, комплекс заблокирован, полиция контролирует ситуацию. На опубликованных в сети изображениях видно, что из здания идут клубы дыма. Как сообщил источник, сотрудники комплекса были эвакуированы.

По данным газеты Malina Times, ссылающейся на Красный Крест, получили ранения по меньшей мере 25 человек, все они госпитализированы. При этом многие пострадавшие оказались заблокированы внутри. Некоторые получили серьезные травмы, выпрыгивая с третьего этажа отеля.

По предварительным данным, несколько мужчин в масках вошли в гостиницу и начали стрельбу на третьем этаже. После этого начался пожар.

Как сообщает портал SITE, занимающийся отслеживанием террористической активности, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России.

В эти дни на юге Филиппин идет антитеррористическая операция против боевиков ИГ.