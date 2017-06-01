Мутко о Манчини: Он топовый тренер, я знаю

Роберто Манчини — классный специалист, который рассматривался в качестве кандидата на пост главного тренера сборной России. Об этом сообщил вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Его слова приводит ТАСС.

«Он топовый тренер, я знаю. Мы и в сборную хотели его привлечь. А получится у него или нет, посмотрим, здесь важно, чтобы тренер оказался в "своем" клубе», — сказал Мутко.

Как ранее писала "Фонтанка", 1 июня Манчини подписал контракт с «Зенитом». Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на три года с возможностью продления еще на два сезона.

28 мая «Зенит» уволил румынского специалиста Мирчу Луческу. Он возглавлял сине-бело-голубых на протяжении одного сезона и не сумел вывести клуб в Лигу чемпионов, заняв третье место в российской премьер-лиге. Петербургский футбольный клуб «Зенит» не рассматривает в данный момент вопрос выплаты компенсации предыдущему тренеру Мирче Луческу. Размер его требований составляет 2 млн евро.

О том, что Манчини мог оказаться в сборной России, недавно писала "Фонтанка".